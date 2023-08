Αυστραλία: Πρώην εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση 91 νηπίων

Μία φρικτή υπόθεση σεξουαλικών κακοποιήσεων δεκάδων μικρών παιδιών από έναν 45χρονο πρώην εργαζόμενο σε παιδικούς σταθμούς, αποκάλυψε η έρευνα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας. Ο δράστης κατηγορείται για 1.623 αδικήματα κακοποίησης παιδιών, που φέρεται να αφορούν 91 θύματα.

Μεταξύ άλλων, ο 45χρονος κατηγορείται για 136 περιπτώσεις βιασμού και 110 περιπτώσεις σεξουαλικών επαφών με παιδιά κάτω των 10 ετών στο Μπρίσμπεϊν του Σίδνεϊ και στο εξωτερικό, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 και 2022. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για μία από τις πιο φρικτές υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Σημειώνεται ότι το μικρότερο θύμα του 45χρονου ήταν ηλικίας μόλις ενός έτους. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη αφού βρήκαν στο dark web («σκοτεινό ιστό») υλικό παιδικής πορνογραφίας, που φαίνεται να γυρίστηκε σε παιδικό σταθμό της Μπρίσμπεϊν, της πολυπληθέστερης πόλης της δυτικής πολιτείας Κουίνσλαντ.

Στο κινητό του τηλέφωνο και στον υπολογιστή του βρέθηκαν περισσότερες από 4.000 φωτογραφίες, που χαρακτηρίζονται ως τεκμήρια. Μόλις τότε οι αστυνομικοί άρχισαν να συνειδητοποιούν το εύρος και την βαρύτητα των αποτρόπαιων πράξεων του πρώην εργαζόμενου σε παιδικούς σταθμούς. Από τα 91 θύματα, τα 87 είναι υπήκοοι Αυστραλίας. Η αστυνομία θεωρεί πως άλλα τέσσερα υπέστησαν κακοποίηση την περίοδο 2013-2014, όταν ο 45χρονος εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

#BREAKING: A 45-year-old Gold Coast man has been arrested over the alleged sexual abuse of almost 100 children at various childcare centres in QLD and NSW over a 15-year period.

The man allegedly filmed the abuse and uploaded the "chilling" material to the dark web.

DETAILS:… pic.twitter.com/yFNMRyDvdB

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) August 1, 2023