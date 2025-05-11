Θεσσαλονίκη: Εισέβαλαν στην Έκθεση Βιβλίου και ματαίωσαν εκδήλωση για τη λογοτεχνία του Ισραήλ
clock 12:38 | 11/05/2025
newsroom ekriti.gr

Το απόγευμα του Σαββάτου στην Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, μέλη φοιτητικών συλλόγων και συλλόγων εκδοτών εισέβαλαν στην αίθουσα Cosmos της ΔΕΘ, όπου ήταν προγραμματισμένη εκδήλωση με τίτλο «Μεταβαλλόμενα τοπία της εβραϊκής λογοτεχνίας», υπό την αιγίδα της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα.



Οι διαδηλωτές κρατώντας πανό και παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα εισέβαλαν στον χώρο, αφήνοντας άναυδους τόσο τους διοργανωτές όσο και το κοινό που βρισκόταν εκεί για να παρακολουθήσει την εκδήλωση.



Λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε, εν τέλει ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση. 



Είναι χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες πως σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ) έσπευσε να πανηγυρίσει για την... επιτυχία της, δηλαδή για τη ματαίωση της εκδήλωσης την οποία ζητούσε τα προηγούμενα 24ωρα. «Συνάδελφοι τα καταφέραμε...», έγραψε, μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της στο facebook. 

