Κυβέρνηση για ψησταριές σε πανηγύρια: Καμία νέα νομοθετική ρύθμιση για απαγόρευση

Απάντηση σε πληθώρα δημοσιευμάτων, στα οποία γίνεται αναφορά σε απαγόρευση της λειτουργίας ψησταριών σε πανηγύρια και σε «νέα νομοθετική πρόβλεψη υποχρέωσης καταφυγής σε υπηρεσίες catering» δίνουν κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα επισημαίνουν πως όπως ξεκαθαρίζουν τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, τα τελευταία χρόνια δεν έχει επέλθει καμία νέα νομοθετική ρύθμιση που να αφορά στην απαγόρευση λειτουργίας ψησταριών σε πανηγύρια.

Σε κάθε περίπτωση, εδώ και πολλά χρόνια, προβλέπεται από το νόμο ότι η πώληση/προσφορά φαγητού και ποτού στους καταναλωτές θα πρέπει να γίνεται από πωλητές που φέρουν την κατάλληλη άδεια και τηρούν τις ισχύουσες φορολογικές και υγειονομικές διατάξεις, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και να προστατεύεται η δημόσια υγεία.

Επίσης, υπογραμμίζουν πως, στο πλαίσιο των τακτικών μέτρων πρόληψης της Πυροσβεστικής για την αντιπυρική προστασία, κατά τις ημέρες του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή θερμικών εργασιών σε δασικές και περιαστικές δασικές εκτάσεις.

