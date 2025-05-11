Κρήτη: Του "γυάλισε" η μηχανή, αλλά αναγκάστηκε... να την επιστρέψει

Συνελήφθη άμεσα στα Χανιά από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ένας 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή οχήματος (δίκυκλη μοτοσυκλέτα).

Ειδικότερα, μεταμεσονύκτιες ώρες της 09.05.2025 άγνωστος αφαίρεσε σταθμευμένη μοτοσυκλέτα από περιοχή των Χανίων. Το μεσημέρι της ίδια μέρας αστυνομικοί εντόπισαν την μηχανή και την απέδωσαν στον ιδιοκτήτης της.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκε ο 33χρονος, ο οποίος εντοπίσθηκε και συνελήφθη.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Το αεροσκάφος "καθηλώθηκε" λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 174 επιβάτες

Κρήτη: Βρήκαν πού κατέληξαν τα χρήματα της ηλικιωμένης μετά την απάτη

Silver Alert για τον 82χρονο που εξαφανίστηκε στη Χερσόνησο