Σκάνδαλο στη Βρετανία: Απομάκρνση του αρχηγού του Βασιλικού Ναυτικού λόγω καταγγελίας για σχέση με υφιστάμενη

Ο αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας, ναύαρχος σερ Μπεν Κέι, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του καθώς βρίσκεται υπό διερεύνηση για καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας (MoD).

Το υπουργείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση που ερευνάται, σημειώνοντας πως «δεν είναι σκόπιμο να γίνουν περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, το οποίο ανέφερε ότι ο ναύαρχος Κέι φέρεται να είχε σχέση με γυναίκα συνάδελφό του, κατώτερη στην ιεραρχία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι ο αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού «αποσύρθηκε προσωρινά για προσωπικούς λόγους».

Ο ναύαρχος Κέι επρόκειτο να αποχωρήσει από τη θέση του το καλοκαίρι, έχοντας υπηρετήσει ως επικεφαλής του Βασιλικού Ναυτικού από το 2021. Συνεπώς, η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του είχε ήδη ξεκινήσει πριν ξεσπάσει η έρευνα.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό κανονισμό, ανώτεροι αξιωματικοί μπορούν να απομακρυνθούν από τη διοίκηση και τα καθήκοντά τους εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι διατηρούν ερωτική σχέση με υφιστάμενο, καθώς τέτοιες σχέσεις θεωρούνται κατάχρηση εξουσίας και αντίθετες προς τον κώδικα δεοντολογίας των ενόπλων δυνάμεων.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει ανακοινώσει πόσο θα διαρκέσει η έρευνα, ούτε σχολίασε εάν ο ναύαρχος Κέι ενδέχεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του, δεδομένου ότι η συνταξιοδότησή του πλησιάζει.

Πηγή του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια «μόνο εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

Μέχρι να διοριστεί νέος αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού, τα καθήκοντα του ναυάρχου Κέι αναλαμβάνει πλήρως ο δεύτερος τη τάξει, αντιναύαρχος σερ Μάρτιν Κόνελ.

