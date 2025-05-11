ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 12:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκαναν στάση με το λεωφορείο αλλά… ξέχασαν δύο μαθήτριες
σχοική εκδρομή
clock 12:25 | 11/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Απίστευτο συμβάν στη διάρκεια τετραήμερης εκδρομής Γυμνασίου της Αχαϊας, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχολικό λεωφορείο, έκανε ολιγόλεπτη στάση σε Σταθμό που βρίσκεται στην Εθνική οδό και οι συνοδοί καθηγητές επέτρεψαν στους μαθητές να κατέβουν από το λεωφορείο.

Μόνο που όταν έφυγε το λεωφορείο δεν έγινε καταμέτρηση των μαθητών που είχαν επιβιβαστεί.

Αποτέλεσμα;

Δύο ανήλικα κορίτσια να εγκαταλειφθούν… στον σταθμό. Οι μαθήτριες επικοινώνησαν άμεσα με τους γονείς τους, και ευτυχώς επικοινώνησαν με άλλη μητέρα που η κόρη της ήταν στο λεωφορείο και έτσι ειδοποιήθηκαν οι καθηγητές.

Μετά από 45 λεπτά… το λεωφορείο επέστρεψε στον σταθμό της Εθνικής και παρέλαβε τα δύο κορίτσια.

πηγή: flamis.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οι αθέμιτες πρακτικές στην ακτοπλοΐα μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Κοινωνικός τουρισμός: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων - Ποιοι κάνουν αίτηση σήμερα

Silver Alert για τον 82χρονο που εξαφανίστηκε στη Χερσόνησο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σχολική εκδρομή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis