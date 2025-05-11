Εκαναν στάση με το λεωφορείο αλλά… ξέχασαν δύο μαθήτριες

Απίστευτο συμβάν στη διάρκεια τετραήμερης εκδρομής Γυμνασίου της Αχαϊας, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχολικό λεωφορείο, έκανε ολιγόλεπτη στάση σε Σταθμό που βρίσκεται στην Εθνική οδό και οι συνοδοί καθηγητές επέτρεψαν στους μαθητές να κατέβουν από το λεωφορείο.

Μόνο που όταν έφυγε το λεωφορείο δεν έγινε καταμέτρηση των μαθητών που είχαν επιβιβαστεί.

Αποτέλεσμα;

Δύο ανήλικα κορίτσια να εγκαταλειφθούν… στον σταθμό. Οι μαθήτριες επικοινώνησαν άμεσα με τους γονείς τους, και ευτυχώς επικοινώνησαν με άλλη μητέρα που η κόρη της ήταν στο λεωφορείο και έτσι ειδοποιήθηκαν οι καθηγητές.

Μετά από 45 λεπτά… το λεωφορείο επέστρεψε στον σταθμό της Εθνικής και παρέλαβε τα δύο κορίτσια.

πηγή: flamis.gr

