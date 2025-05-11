Ο χρόνος είναι χρήμα: Το ισπανικό μπαρ που έγινε viral για τη χρέωση ανάλογα με τον χρόνο παραμονής

Το Perfetto, ένα καφέ-μπαρ στο κέντρο της Βαρκελώνης, κοντά στο μουσείο Ιστορίας της Καταλονίας, εφαρμόζει μια νέα πολιτική τιμολόγησης.

Στη Plaça de la Barceloneta, μια μικρή, γραφική πλατεία κοντά στην παραλία και το λιμάνι, τα τραπεζοκαθίσματα που έχουν τοποθετηθεί είναι έτοιμα να υποδεχθούν τουρίστες και ντόπιους που θέλουν να απολαύσουν τον καφέ τους, ένα γεύμα, ή το ποτό τους.

Η πλατεία περιβάλλεται από κτίρια με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και φιλοξενεί μικρά καφέ και εστιατόρια. Αν και μικρή, μπορεί να φιλοξενεί τοπικές εκδηλώσεις ή να είναι σημείο συνάντησης κατά τη διάρκεια εορτών, όπως η Festa Major de la Barceloneta, με παραδοσιακές δραστηριότητες.

Καφέ με ιταλικές επιρροές και ξεχωριστή… τιμολογιακή πολιτική

Τι το έκανε όμως γνωστό πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας; H διαφορετική χρέωση για ένα φλιτζάνι ή ένα ποτήρι καφέ στον όμορφο εξωτερικό χώρο που διαθέτει που προσαρμόζεται ανάλογα με τον χρόνο παραμονής.

Πολιτική χρέωσης

Ο καφές ξεκινά από 1,3€ (espresso) αν παραμείνετε λιγότερο από 30 λεπτά με μία παραγγελία. 1,40€ κοστίζει ένας cortado, 1,60€ κοστίζει ένας café con leche και 2€ το τσάι. Μετά από 30 λεπτά, η τιμή του espresso αυξάνεται σε 2,5€. Αν η παραμονή ξεπεράσει τη 1 ώρα, η χρέωση μπορεί να φτάσει τα 4€ ή και περισσότερο.

Σύμφωνα με όσο μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αυτή η πρακτική θεωρείται νόμιμη εφόσον οι τιμές είναι σαφώς αναρτημένες στο μενού και οι πελάτες ενημερώνονται εκ των προτέρων. Ωστόσο, αν η ενημέρωση δεν είναι επαρκής, η χρέωση μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική.

Αντιδράσεις από ντόπιους και τουρίστες

«Δεν μπορείς να μείνεις για ώρες χωρίς να καταναλώσεις. Διαφορετικά, η επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη», εξηγεί (elDiario) ο Μάσιμο, ιδιοκτήτης του μπαρ. Η «ειδική τιμολόγηση» ισχύει μόνο όταν τα τραπέζια έχουν ζήτηση, λέει ο ίδιος. «Χρεώνουμε αυτές τις τιμές μόνο όταν υπάρχει κόσμος που περιμένει. Σε κανέναν δεν αρέσει να βλέπει μια γεμάτη βεράντα με επισκέπτες που δεν καταναλώνουν», ανέφερε.

Η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των ντόπιων και των ανθρώπων στο διαδίκτυο. Ορισμένοι επικροτούν την κίνηση, ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν υπερβολική.

«Δεν θέλω να βλέπω το ρολόι ενώ πίνω καφέ», δήλωσε ένας κάτοικος. «Είναι ένα μπαρ Αν χρειάζεστε Wi-Fi, πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη», σχολίασε ένας άλλος.

