Δήμος Ανωγείων: Πολιτιστικό Έτος Mάνου Χατζιδάκη το 2025

Ο Δήμος Ανωγείων με βαθιά συγκίνηση και τη δέουσα τιμή αποφάσισε την αφιέρωση του έτους 2025 ως «Πολιτιστικό Έτος Μάνου Χατζιδάκι», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, ενός δημιουργού που σφράγισε με το έργο του τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα και ανέδειξε τη μουσική σε φορέα ιδεών, αισθητικής και πολιτισμικής συνέχειας, με γνώμονα του πάντα τις πανανθρώπινες αξίες.

Η απόφαση αυτή, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων και αποτελεί συνέχεια της βαθιάς και διαχρονικής σχέσης που συνέδεσε τον Μάνο Χατζιδάκι με τον τόπο των Ανωγείων και του Ψηλορείτη.

Ο ίδιος, γέννημα της Μύρθιου του Ρεθύμνου, δήλωνε στα τέλη της δεκαετίας του 1970:

«Τα Ανώγεια είναι ορεινό χωριό που περιέχει ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, όλους ζουγραφισμένους με το αίμα τσή καρδιάς... το άσμα των αέρηδων τη νύχτα γίνεται τραγούδι των Ανωγειανών και ο χορός των δέντρων γίνεται χορός τους· όπως και οι χορδές της λύρας τους, σαϊτιές των αγγέλων».

Αυτό το βαθύ αίσθημα σύνδεσης εκφράστηκε έμπρακτα μέσα από τις ιστορικές «Ανωγειανές Μουσικές Γιορτές», μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τη συνεργασία του Μάνου Χατζιδάκι με τον τότε Δήμαρχο Γεώργιο Κλάδο. Οι Γιορτές αυτές, αποτέλεσαν πρότυπο πολιτιστικής όσμωσης, έφεραν στα Ανώγεια κορυφαίους διανοούμενους, καλλιτέχνες, θεατρανθρώπους, ποιητές και παραδοσιακούς μουσικούς, δημιουργώντας έτσι ένα παλίμψηστο σύγχρονου και παραδοσιακού πολιτισμού.

Το 2025, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο Δήμος Ανωγείων φιλοδοξεί και προετοιμάζει ώστε να αναδείξει την πνευματική κληρονομιά του Μάνου Χατζιδάκι και την επίδρασή της στο σήμερα. Με τη συμμετοχή πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών συλλόγων, φορέων της ελληνικής επικράτειας, καθώς και καταξιωμένων καλλιτεχνών και στοχαστών, θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια του έτους μουσικές παραστάσεις, συνέδρια, εκθέσεις, αφιερώματα και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το «Πολιτιστικό Έτος Μάνου Χατζιδάκι» δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής, αλλά μια ζωντανή πολιτιστική πρόταση που επιδιώκει να φέρει κοντά την τέχνη του Χατζιδάκι με τη σημερινή δημιουργικότητα, να γονιμοποιήσει τη μνήμη με το παρόν και να εμπνεύσει το μέλλον.

Η συμβολή κάθε φορέα και πολίτη είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Στόχος μας είναι το έτος 2025 να αποτελέσει το πολιτιστικό ορόσημο για τα Ανώγεια και να προβάλει διεθνώς το έργο, το όραμα, την ψυχή του Μάνου Χατζιδάκι.

"Γιατί στα Ανώγεια, το τραγούδι γίνεται ιστορία και η ιστορία τραγούδι", αναφέρει ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, διαχρονικό υπερασπιστής της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και φίλος της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος τόνισε επίσης πως: "Οι άνθρωποι όσους αγώνες και αν δώσουμε, σε όσα προτάγματα κι αν δηλώσουμε παρών, αν δεν υπερασπιστούμε τη μουσική μας παρακαταθήκη κι αν δεν τιμούμε και μνημονεύουμε τους καλλιτέχνες που μας πήγαν βήματα μπροστά, ποτέ δε θα μπορέσουμε να νιώσουμε τη νίκη και την πρόοδο στο βαθμό που της αξίζει. Ενώνουμε το σεβασμό μας και τιμάμε τον Μάνο της Ελλάδας, της Κρήτης, της ψυχής και της αλήθειας μας".

