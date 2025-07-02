Η Paramount έλυσε εξωδικαστικά τη διαφορά της με τον Τραμπ, καταβάλλοντας 16 εκατομμύρια δολάρια

Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS News, θα καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια για να βάλει τέλος στη δικαστική προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο κατηγορεί ότι είχε ευνοήσει, σε μια συνέντευξη, την Κάμαλα Χάρις.

Αυτή η φιλική διευθέτηση, η οποία ανακοινώθηκε χθες, Τρίτη, από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η τελευταία, μέχρι στιγμής, υποχώρηση ενός μεγάλου μέσου ενημέρωσης μπροστά στις επιθέσεις του ρεπουμπλικανού προέδρου.

Θα αποφύγει έτσι μια δίκη μετά την αγωγή που κατέθεσε ο δισεκατομμυριούχος τον Οκτώβριο 2024, όταν ήταν υποψήφιος για το Λευκό Οίκο. Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ ζητούσαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό των 16 εκατομμυρίων δολαρίων θα καταβληθεί στη μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη του Ντόναλντ Τραμπ και όχι απ' ευθείας στον πρόεδρο, έκανε γνωστό η Paramount με ανακοίνωση την οποία επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εν λόγω όμιλος μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγικού περιεχομένου υπογράμμισε επίσης ότι η συμφωνία δεν προβλέπει καμιά δημόσια συγγνώμη εκ μέρους του.

Γιατί είχε κατηγορήσει ο Τραμπ το CBS

Εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας για την προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσφύγει στη δικαιοσύη κατά της διάσημης εκπομπής «60 λεπτά» του CBS News, κατηγορώντας την ότι τροποποίησε με απατηλό τρόπο μια συνέντευξη της δημοκρατικής αντιπάλου του, της Κάμαλα Χάρις.

Συγκεκριμένα κατηγορούσε το CBS News ότι επεξεργάσθηκε ένα απόσπασμα της συνέντευξης στο οποίο η υποψήφια φέρεται ότι είχε απαντήσει με συγκεχυμένο τρόπο σε μια ερώτηση για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το CBS είχε απορρίψει αυτές τις κατηγορίες, κυρίως εξηγώντας ότι είναι σύνηθες στο επάγγελμα να επιλέγονται, σε μια συνέντευξη, τα αποσπάσματα που πρόκειται να μεταδοθούν.

Image

Η φιλική συμφωνία συνήφθη καθώς ένα μέρος των διευθυντικών στελεχών της Paramount θεωρούσαν πως η διένεξη αυτή με τον Ντόναλντ Τραμπ εμποδίζει το ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχέδιο συγχώνευσης του ομίλου με την εταιρεία παραγωγής Skydance, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Paramount να ανταγωνισθεί τους βαρόνους του streaming.

Τον περασμένο Μάιο, επτά δημοκρατικοί και ανεξάρτητοι γερουσιαστές των ΗΠΑ είχαν καλέσει την πρόεδρο της Paramount Global, την Σάρι Ρέντστοουν, να μην «συνθηκολογήσει» μπροστά στις δικαστικές διώξεις που κίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το δικαστικό μπρα-ντε-φερ που άρχισε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του CBS News είχε συνέπειες, κυρίως την αποχώρηση, τον Απρίλιο, του παραγωγού και στυλοβάτη των «60 λεπτών» Μπιλ Όουενς. Αυτός ο τελευταίος είχε εκφράσει τη λύπη του για επιθέσεις στην δημοσιογραφική ανεξαρτησία του.

Ένα μήνα αργότερα, η επικεφαλής του CBS News Γουέντι Μακμάον είχε υποβάλει επίσης την παραίτησή της.

Πολύ επικριτικός έναντι των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει δικαστικές επιθέσεις εναντίον και άλλων επιχειρήσεων του Τύπου, κυρίως της τοπικής εφημερίδας The Des Moines Register, ενώ έχει κάνει το ABC News (όμιλος Disney) να υποχωρήσει και να καταβάλει 15 εκατομμύρια δολάρια στην προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ για να αποφύγει μια δίκη για δυσφήμηση.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σοκ στον αέρα: Αεροσκάφος έπεσε 26.000 πόδια μέσα σε 10 λεπτά -Έγραφαν... διαθήκες οι επιβάτες (βίντεο)