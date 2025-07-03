Η Χαμάς έτοιμη για συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς μετέβη στο Κάιρο πρόκειται να συναντηθεί με Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές, προκειμένου να συζητήσουν την εκεχειρία με το Ισραήλ και την συμφωνία για τους ομήρους, την οποία προωθεί η αμερικανική πλευρά. Όπως αναφέρει το Associated Press, στελέχη της Χαμάς επανέλαβαν την απαίτηση οποιαδήποτε συμφωνία για τους ομήρους να περιλαμβάνει τον πλήρη τερματισμό του ππολέμου.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ αλ-Νούνο, που μίλησε στο διεθνές πρακτορείο, δήλωσε ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη και σοβαρή όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας» και πρόσθεσε ότι η Χαμάς είναι «έτοιμη να αποδεχθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία που οδηγεί ξεκάθαρα στον πλήρη τερματισμό του πολέμου».

Ελπίδες για νέα συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το βράδυ της Τρίτης:

«Το Ισραήλ έχει αποδεχθεί τους αναγκαίους όρους για την οριστικοποίηση της 60ήμερης ΚΑΤΑΠΑΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεργαστούμε με όλα τα μέρη για τον τερματισμό του Πολέμου.»

«Ελπίζω, για το καλό της Μέσης Ανατολής, η Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία, γιατί δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο βασίζεται σε αναθεωρημένο πλαίσιο του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και προβλέπει την απελευθέρωση των 50 εναπομεινάντων ομήρων – λιγότεροι από τους μισούς εκ των οποίων φέρονται να είναι ζωντανοί – μετά από πάνω από 600 ημέρες αιχμαλωσίας.

Παρά τις ανανεωμένες ελπίδες για συμφωνία, το Ισραήλ επιμένει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί κατάπαυση του πυρός όσο η Χαμάς παραμένει στην εξουσία

