Χαμάς: Θέλει συμφωνία για πλήρη τερματισμό του πολέμου - Τι λέει για την πρόταση Τραμπ

Η Χαμάς παίρνει αποστάσεις από την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας συμφωνία που θα οδηγεί σε πλήρη τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο απέφυγε να αποδεχθεί ρητά την πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ,﻿ η οποία όπως δήλωσε ο ίδιος έχει γίνει αποδεκτή από το Ισραήλ.

BREAKING: Hamas 'ready' for ceasefire if it brings complete end to warhttps://t.co/6Eu1iLiKe2 — Sky News (@SkyNews) July 2, 2025

Η Χαμάς θέλει πρόταση που να οδηγεί στο τέλος του πολέμου

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ αλ-Νούνο, ανέφερε πως η οργάνωση είναι «έτοιμη και σοβαρή ως προς την επίτευξη μιας συμφωνίας». Τόνισε ότι η Χαμάς είναι «έτοιμη να αποδεχθεί κάθε πρωτοβουλία που οδηγεί ξεκάθαρα σε πλήρη τερματισμό του πολέμου».

Το βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για τις συνομιλίες, είναι το αν μια κατάπαυση του πυρός θα σημάνει και το τέλος του πολέμου ή απλώς θα επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη συνέχεια, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ έχει αποδεχθεί όρους για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών στη Γάζα, διάστημα κατά το οποίο θα εργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου. Η τοποθέτησή του φαίνεται πως επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αντίθετες θέσεις των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα δεχθεί τον τερματισμό του πολέμου μέχρι να ηττηθεί η Χαμάς, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση αξιώνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει οριστικό τέλος του πολέμου.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη με Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές στο Κάιρο, προκειμένου να συζητήσει την πρόταση. Αυτό ανέφερε Αιγύπτιος αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για τις συνομιλίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

