Χαμάς: Νέος γύρος συνομιλιών για εκεχειρία στη Γάζα

Ένας νέος γύρος συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ντόχα όπως επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Ταχέρ αλ-Νόνο στο Reuters, την ώρα που το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα ό,τι έχει απομείνει από τον θύλακα με σκοπό - όπως έχει πει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου - την κατάκτησή του.

Το ηγετικό στέλεχος της ένοπλης οργάνωσης είπε ότι και οι δύο πλευρές συζητούν όλα τα ζητήματα χωρίς «προαπαιτούμενα».

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 21 ανθρώπους, αμάχους από τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/5) και 146 σε λιγότερο από 24 ώρες.

Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια.

Η πρόταση του Παλαιστίνιου προέδρου

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τους Άραβες ηγέτες να ενωθούν γύρω από ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και την ανοικοδόμηση της Γάζας .

Όπως ανέφερε το Πρακτορείο Ειδήσεων του Κατάρ, μιλώντας στην 34η Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στη Βαγδάτη, ο Αμπάς παρουσίασε την πρότασή του:

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων και των Ισραηλινών ομήρων.

Άνευ όρων παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Διεθνές συνέδριο στην Αίγυπτο για την εφαρμογή του σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας.

Μια έκκληση προς τη Χαμάς και άλλες παρατάξεις να «καταθέσουν και να παραδώσουν τα όπλα τους» στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Υποστήριξη μιας λύσης δύο κρατών σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία.

Μια δέσμευση για τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών τον επόμενο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Μάρτιο, η έκτακτη σύνοδος κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο ενέκρινε ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς να εκτοπιστούν οι κάτοικοί της.

