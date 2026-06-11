Γερμανία: Σταματούν οι έκπτώσεις φόρου στα καύσιμα

Η φορολογική ελάφρυνση στα καύσιμα, που εφαρμόστηκε από την 1η Μαΐου, ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς η κυβέρνηση της Γερμανίας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε επέκταση του μέτρου παρά τις σχετικές προτάσεις που κατατέθηκαν. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η αναζήτηση άλλων παρεμβάσεων με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

«Έπειτα από πολλή συζήτηση, αποφασίσαμε να αφήσουμε την έκπτωση στον φόρο καυσίμων να λήξει, όπως είχε προγραμματιστεί, στις 30 Ιουνίου», δήλωσαν στην BILD οι αντιπρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, ο Σεπ Μύλερ από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και ο Άρμαντ Τσορν από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Ο κ. Μύλερ επισήμανε ότι η έκπτωση στον φόρο κατά 17 σεντς/λίτρο ήταν μεν αποτελεσματική, μια παράταση ωστόσο δεν θα ήταν δημοσιονομικά ορθή. «Στην τρέχουσα κατάσταση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναλάβουμε χρέη για αυτόν τον σκοπό», εξήγησε.

Το μέτρο εκτιμάται ότι για τους δύο μήνες θα κοστίσει στο Δημόσιο περίπου 1,6 δισεκ. ευρώ. Οι δύο πολιτικοί προειδοποίησαν ταυτόχρονα τις πετρελαϊκές εταιρίες να μην προχωρήσουν σε υπερβολικές αυξήσεις των τιμών μετά την εκπνοή του μέτρου. «Αν η κατάσταση αλλάξει δραματικά από την 1η Ιουλίου, μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα. Αυτό ισχύει και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και της κοινοβουλευτικής ανάπαυλας. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag) θα μπορούσε να συγκληθεί εκτάκτως για να λάβει τη σχετική απόφαση», διευκρίνισε ο κ. Μύλερ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι πιθανό μέτρο ανακούφισης θα εξασφάλιζε και την στήριξη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (Bundesrat).

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης ARD, στην κυβέρνηση βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για διάφορα μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές που έρχονται ως συνέπεια της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εξετάζονται μέτρα όπως στοχευμένες επιδοτήσεις για οδηγούς με χαμηλό εισόδημα, υψηλότερο επίδομα μετακίνησης, χαμηλότερος φόρος ενέργειας, μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους, καθώς και επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φόρων στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών.

Επιπλέον, θα αυστηροποιηθεί ακόμη περισσότερο ο αντιμονοπωλιακός νόμος, με στόχο να εξυγιανθεί η αγορά και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Παραμένει πάντως ακόμη ασαφές ποιο μέτρο τελικά θα επιλεγεί σε περίπτωση νέας εκτόξευσης των τιμών, ενώ οι δύο πολιτικοί δεν διευκρίνισαν πού τοποθετεί η κυβέρνηση την τιμή που θα προκαλέσει την αντίδρασή της.

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