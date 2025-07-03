Γερμανία: Σκηνές τρόμου σε τρένο - Σύρος επιτέθηκε με τσεκούρι σε επιβάτες

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε τρένο στην Γερμανία, όταν Σύρος επιτέθηκε με τσεκούρι σε επιβάτες. .

Τέσσερις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα το απόγευμα όταν δέχθηκαν επίθεση με τσεκούρι στην υπερταχεία αμαξοστοιχία ICE 91, στην Κάτω Βαυαρία της Γερμανίας. Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο τρένο που είχε αναχωρήσει από το Μόναχο με προορισμό τη Βιέννη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο δράστης –άνδρας αγνώστων αρχικά στοιχείων– επιτέθηκε αναίτια σε συνεπιβάτες του με «επικίνδυνο αντικείμενο», το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD επρόκειτο για τσεκούρι.

Ακινητοποίηση με το φρένο έκτακτης ανάγκης

Η επίθεση προκάλεσε πανικό στο βαγόνι, ωστόσο ορισμένοι επιβάτες αντέδρασαν άμεσα. Ενεργοποίησαν το φρένο έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να σταματήσει και να δοθεί η ευκαιρία να ακινητοποιηθεί ο δράστης από παρόντες επιβάτες.

Ο φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, όταν –όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες– ένας από τους επιβάτες κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο και να τον πλήξει. Διακομίσθηκε από το σημείο με ελικόπτερο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η BILD αναφέρει πως πρόκειται για Σύρο υπήκοο, ωστόσο η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητά του ή τα κίνητρα της επίθεσης. Η γερμανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για να εξακριβώσει αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής πρόθεσης.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθησίας στη Γερμανία γύρω από ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής, με τις αρχές να αποφεύγουν προς το παρόν να κάνουν οποιαδήποτε δήλωση που θα μπορούσε να ερμηνευθεί πολιτικά.

Επικείμενη ενημέρωση από τις αρχές

Αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία της Βαυαρίας, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η ταυτοποίηση των τραυματιών και του δράστη. Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή αποκαταστάθηκε μετά από διακοπή αρκετής ώρας, ενώ ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί στους σταθμούς της περιοχής.