Γερμανία: Έκτακτη προσγείωση Airbus στο Φριντρισχάφεν λόγω καπνού

Η αεροπορική εταιρεία Swiss International Airlines ανακοίνωσε ότι πτήση με προορισμό τη Ζυρίχη από το Βελιγράδι πραγματοποίησε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο Φριντρισχάφεν της Γερμανίας, λόγω καπνού στο πίσω μέρος της καμπίνας του αεροσκάφους.

Η προσγείωση ήταν «ήρεμη» και προγραμματίζεται η μεταφορά των επιβατών στη Ζυρίχη με λεωφορεία, ανακοίνωσε η Swiss, προσθέτοντας ότι η αιτία του συμβάντος με το Airbus A220 είναι υπό έρευνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τουρκία: Δίκτυο κατασκοπείας στην Ευρώπη με κονδύλια της Ε.Ε.

ΗΠΑ: Συγκλονιστικό βίντεο από φωτιά σε εμπορικό κέντρο στη Γιούτα – Η έκρηξη που τίναξε στον αέρα τα καταστήματα

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας