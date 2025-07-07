Γερμανία: Έκτακτη προσγείωση Airbus στο Φριντρισχάφεν λόγω καπνού
clock 18:35 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η αεροπορική εταιρεία Swiss International Airlines ανακοίνωσε ότι πτήση με προορισμό τη Ζυρίχη από το Βελιγράδι πραγματοποίησε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο Φριντρισχάφεν της Γερμανίας, λόγω καπνού στο πίσω μέρος της καμπίνας του αεροσκάφους.

Η προσγείωση ήταν «ήρεμη» και προγραμματίζεται η μεταφορά των επιβατών στη Ζυρίχη με λεωφορεία, ανακοίνωσε η Swiss, προσθέτοντας ότι η αιτία του συμβάντος με το Airbus A220 είναι υπό έρευνα.

