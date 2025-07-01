Γαλλία: Πρόταση μομφής αντιμετωπίζει η κυβέρνηση για συνταξιοδοτικό

Μια πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας πρόκειται να αντιμετωπίσει σήμερα η γαλλική κυβέρνηση μειοψηφίας με τους Σοσιαλιστές, που την υπέβαλαν, να μην είναι ικανοποιημένοι από τον προσέγγιση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στο συνταξιοδοτικό.

Οι παρατηρητές περιμένουν ότι η πρόταση, η οποία θα συζητηθεί αργά σήμερα το απόγευμα, θα αποτύχει και η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία, καθώς οι ακροδεξιοί εθνικιστές, με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, δεν προτίθενται να αποσύρουν την υποστήριξή τους από την κυβέρνηση.

Ο Μπαϊρού είχε αρχίσει διαβουλεύσεις αναφορικά με μια τροποποίηση της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού του 2023. Αυτό είχε αρχικά εξασφαλίσει στον Μπαϊρού την ανοχή των Σοσιαλιστών.

Ωστόσο, οι διαβουλεύσεις απέτυχαν, με αποτέλεσμα οι Σοσιαλιστές να καταθέσουν πρόταση μομφής. Κατηγορούν τον Μπαϊρού ότι παρέβη το λόγο του στο θέμα αυτό και δεν στηρίζει πλέον την υπόσχεσή του ότι το κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο σε οποιεσδήποτε εν δυνάμει αλλαγές στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Η μεταρρύθμιση των συντάξεων είχε προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες στις αρχές του 2023 στη Γαλλία. Ο πυρήνας της μεταρρύθμισης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ήταν η σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και με την τροποποίησή της. Εντούτοις θα υπάρξουν παραχωρήσεις για μητέρες και ανθρώπους σε απαιτητικά επαγγέλματα.

