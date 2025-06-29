Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι: Αντιδράσεις στη Βρετανία για τα συνθήματα του Bob Vylan κατά του Ισραήλ (βίντεο)

Η βρετανική κυβέρνηση «καταδίκασε έντονα» τα συνθήματα στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι από το ραπ πανκ ντουέτο Bob Vylan, τα οποία καλούσαν σε «θάνατο» τον ισραηλινό στρατό (IDF) και μεταδόθηκαν ζωντανά από το BBC.

Ο ράπερ Bob Vylan ηγήθηκε των συνθημάτων «ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη» και «θάνατος, θάνατος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους.

“Death, death to the IDF” was chanted from the stage by Bob Vylan at the Glastonbury Festival in England pic.twitter.com/Z9LznygH9N — HDNewslive (@HDNewslive) June 29, 2025

Ο Bob Vylan τραγούδησε επίσης μπροστά σε μια οθόνη αναφέροντας έναν ισχυρισμό ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία.

Το φεστιβάλ ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Το Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι δεν ανέχεται ρητορική μίσους ή υποκίνηση βίας οποιουδήποτε είδους από τους καλλιτέχνες του».

Άμεση ήταν και η αντίδραση της πρεσβείας του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία σε ανακοίνωσή της δήλωσε πως είναι βαθιά ενοχλημένη από την εμπρηστική και μισαλλόδοξη ρητορική που εκφράστηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι.

«Όταν τέτοια μηνύματα μεταδίδονται ενώπιον δεκάδων χιλιάδων θεατών του φεστιβάλ και γίνονται δεκτά με χειροκροτήματα, εγείρονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ομαλοποίηση της εξτρεμιστικής γλώσσας και την εξύμνηση της βίας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

The Embassy of Israel in the United Kingdom is deeply disturbed by the inflammatory and hateful rhetoric expressed on stage at the Glastonbury Festival. Freedom of expression is a cornerstone of democracy. But when speech crosses into incitement, hatred, and advocacy of ethnic… — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) June 28, 2025

Από την πλευρά του ο BBC χαρακτήρισε τα όσα ειπώθηκαν από τον Bob Vylan «βαθιά προσβλητικά».

Το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap ακολούθησε τον Bob Vylan - με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα να μην μεταδίδει ζωντανά την εμφάνισή τους εν μέσω ανησυχίας για το τι μπορεί να κάνουν ή να πουν.

Η αστυνομία δήλωσε ότι εξετάζει βίντεο με σχόλια των Bob Vylan και Kneecap για να αποφασίσει εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα.

Στους συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως οι Charli XCX, Loyle Carner, The Prodigy, Father John Misty, St. Vincent, Shaboozey, Kneecap, Wet Leg, Denzel Curry, Faye Webster, Brandi Carlile, Caribou, Gary Numan, Lucy Dacus, Nile Rodgers, Girl in Red και Turnstile, μεταξύ άλλων.

Το θρυλικό Φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Worthy Farm του Σόμερσετ από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

