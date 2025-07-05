Επιτέθηκε σε γυναίκα σε πλατφόρμα του μετρό και ο κόσμος τον έσπασε στο ξύλο (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει περιστατικό επίθεσης σε γυναίκα στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Μάλιστα, αποτυπώνεται η στιγμή που πολίτες επεμβαίνουν δυναμικά για να σταματήσουν τον άνδρα που επιτέθηκε και ακινητοποίησε μια 20χρονη σε αποβάθρα στο σταθμό Norwood Avenue στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με τη nypost.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής, γύρω στις 9 π.μ., στην πλατφόρμα της γραμμής J με κατεύθυνση το Μανχάταν. Ο 42χρονος Fredrick Marshall φέρεται να ακολούθησε τη γυναίκα και να ξεκίνησε να λογομαχεί μαζί της. Παρά τις φωνές και τις προσπάθειές της να απομακρυνθεί, ο άνδρας την ακινητοποίησε με μια βίαιη αγκαλιά, μπροστά στα μάτια έκπληκτων επιβατών.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα TikTok δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια της κοπέλας να ξεφύγει, ενώ περαστικοί αρχίζουν να φωνάζουν «Άφησέ την!» και τελικά παρεμβαίνουν. Όπως φαίνεται, ομάδα ανδρών επιτίθεται στον δράστη, αποσπώντας τη γυναίκα από τα χέρια του και του επιτίθεται σωματικά.

Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, απομακρύνεται τρέχοντας και φαίνεται να μιλάει κλαίγοντας στο τηλέφωνο με τη μητέρα της. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπέστη ελαφρούς τραυματισμούς στους ώμους, την κοιλιά και τα χέρια, ενώ δέχθηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 42χρονος συνελήφθη επι τόπου και βρέθηκε να έχει επάνω του μαχαίρι και ένα «blackjack» (σκληρό ρόπαλο μικρού μήκους). Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση τρίτου βαθμού, απόπειρα επίθεσης, οπλοκατοχή και παρενόχληση.

Παρά τη βαρύτητα του περιστατικού και τη βίαιη φύση της επίθεσης, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την επόμενη ημέρα, καθώς τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται δεν προβλέπουν επιβολή εγγύησης, σύμφωνα με το Γραφείο Εισαγγελέα του Μπρούκλιν.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στα social media και επαναφέρει στο προσκήνιο τον προβληματισμό για την ασφάλεια στις δημόσιες συγκοινωνίες της Νέας Υόρκης, ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται οι φωνές που ζητούν αλλαγές στην ποινική μεταχείριση τέτοιων πράξεων.

