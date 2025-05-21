Επίσκεψη – μήνυμα Πούτιν στο Κουρσκ μετά την ανακατάληψη από τις ουκρανικές δυνάμεις

Με υποτιμητικά λόγια μίλησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για τους Ουκρανούς από το Κουρσκ, το οποίο πρόσφατα μάλιστα ανακατέλαβε η Μόσχα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε την τοπική ηγεσία του Κουρσκ, συναντήθηκε με εθελοντές και αξιωματούχους, ενώ περιηγήθηκε και στον πυρηνικό σταθμό της περιοχής.

Όπως μάλιστα μετέδωσε το πρακτορείο ΤASS, ο Πούτιν μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «Ουκρανοί μαχητές που καταστρέφουν μνημεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου επιδεικνύουν μόνο χονδροειδή ηλιθιότητα αποκαλύπτοντας τη νεοναζιστική τους φύση».

«Είναι άνθρωποι με νεοναζιστικές ιδέες», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Θα έρχονταν δεύτεροι ακόμη και σε έναν διαγωνισμό ηλιθίων. Γιατί; Επειδή είναι ηλίθιοι», πρόσθεσε ο Πούτιν.

🚨 UPDATE: Russian President Vladimir Putin visited Kursk for the first time since Moscow recaptured the region following a surprise incursion by Ukrainian forces last year. He also visited a nuclear power plant under construction & had a meeting with local leaders in Kurchatov. pic.twitter.com/4TQxalle5w — TV 10 Gano Mazima (@TmcMazima) May 21, 2025

Η περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας δέχθηκε μαζική επίθεση από την Ουκρανία στις 6 Αυγούστου 2024. Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι Ουκρανοί έχασαν πάνω από 76.500 στρατιώτες σε μάχες.

Η επιχείρηση εκκαθάρισης της περιοχής από τα ουκρανικά στρατεύματα διήρκεσε 264 ημέρες. Στις 26 Απριλίου 2025, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ ανέφερε ότι το Κουρσκ απελευθερώθηκε.

