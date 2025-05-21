Διπλωματικές πηγές: Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Μια σειρά από μέτρα και κινήσεις, αλλά και τις ξεκάθαρες θέσεις της Ελλάδας για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών μέσα από πηγές. Ουσιαστικά πρόκειται για την απάντηση στις επικρίσεις που δέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με τη στάση της σχετικά με τα πεπραγμένα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τις επιθέσεις των IDF στον πολιορκημένο θύλακα.

Αναλυτικά:

1. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

2. Η Ελλάδα διατηρεί διαρκή επικοινωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία εξαρχής στήριξε ως τον μόνο νόμιμο εκπρόσωπο των Παλαιστίνιων. Σήμερα το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

3. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας ως προεδρεύουσας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το μήνα Μάιο, συζητείται αύριο στη Νέα Υόρκη το θέμα της προστασίας των αμάχων, που αποτέλεσε και προτεραιότητα της θητείας της Ελλάδας. Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών.

4. Η Ελλάδα συνέχισε να στηρίζει έμπρακτα την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), παρά τις καταγγελίες που υπήρξαν σε βάρος της και τη διακοπή υποστήριξης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

5. Με πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη μέλη ανέλαβαν να παράσχουν ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα. Η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί σε νοσοκομεία 11 παιδιά και αναμένεται συνέχεια.

6. Η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οφείλει να εκφράζεται για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα θεσμικά και όχι μέσω πρωτοβουλιών δωρητών. Στο πλαίσιο αυτό συνυπέγραψε Κοινή Δήλωση των ευρωπαϊκών κρατών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και συμμετείχε στην Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το ίδιο θέμα.

