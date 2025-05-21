Γάζα: Δεν έχει διανεμηθεί καμία βοήθεια παρά την αποστολή φορτηγών, λέει ο ΟΗΕ

Αντιμέτωποι με τη διεθνή κατακραυγή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ακροδεξιά κάστα των σκληροπυρηνικών υπουργών του μπροστά στις εικόνες νεκρών και υποσιτισμένων παιδιών, όμως το Ισραήλ δεν δείχνει προς το παρόν καμία διάθεση υποχώρησης στις επιχειρήσεις εξόντωσης του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Στο περίμενε η ανθρωπιστική βοήθεια

Ενώ οι IDF συνεχίζουν να σπέρνουν τον θάνατο η είσοδος ισχνής ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας που υποσχέθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «για διπλωματικούς λόγους» εξελίσσεται σε ακόμη ένα θρίλερ.

Ο ΟΗΕ κατήγγειλε, σήμερα, ότι ο στρατός συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο 93 φορτηγών που παραμένουν αποκλεισμένα στα σύνορα.

(Ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα)

Παράλληλα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν εργαλειοποίηση του θέματος, σημειώνοντας ότι «μια ανεπαρκής ποσότητα επιτρέπεται να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, αποτελώντας απλώς ένα προσωπείο για να φανεί ότι η πολιορκία έχει λήξει».

Προειδοποιούν, ακόμη, για την πλήρη κατάρρευση και του συστήματος υγείας, καθώς τουλάχιστον 20 ιατρικές δομές έχουν υποστεί ζημιές ή εξαναγκαστεί να αναστείλουν μερικώς ή πλήρως τη λειτουργία τους.

«Την ίδια στιγμή, οι εντολές εκκένωσης συνεχίζουν να ξεριζώνουν πληθυσμούς, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να επιτίθενται με σφοδρότητα σε δομές υγείας» προσθέτουν.

Στα σύνορα, πάντως, εκεί όπου είναι ακινητοποιημένα τα φορτηγά είναι σε εξέλιξη ακόμη ένα ντροπιαστικό περιστατικό, καθώς φανατικοί σιωνιστές διαδηλωτές συγκεντρώνονται για να εμποδίσουν την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

«Η είσοδος των φορτηγών στη Χαμάς είναι μια τεράστια αδικία και δεν μπορούμε να την αποδεχθούμε, ενώ οι ομηρίες συνεχίζονται. Στον λαό του Ισραήλ αξίζει να σταματήσει ο τρόμος και η ενδυνάμωση της τρομοκρατικής οργάνωσης» υποστήριξε μια από τις διαδηλώτριες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε τουλάχιστον μια σύλληψη, όμως οι φανατικοί υποστηρίζουν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες παρεμπόδισης.

«Θα τα πάρει η Χαμάς»

Η ισραηλινή απάντηση στην κατακραυγή παραμένει η ίδια εδώ και καιρό, με ένα μέλος του κόμματος του Νετανιάχου να ισχυρίζεται πως στόχος είναι η ανθρωπιστική βοήθεια να μην πέσει στα χέρια της Χαμάς.

Ο Μάικλ Κλάινερ, μέλος του Λικούντ, μίλησε στο BBC υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από 100 φορτηγά μπήκαν χθες στη Γάζα μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό.

Δημοσιογράφοι του επισήμαναν ότι ο ΟΗΕ καταγγέλλει πως δεν έχει ακόμη διανεμηθεί η βοήθεια, με τον Κλάινερ να επαναλαμβάνει μονότονα πως το μεγάλο πρόβλημα είναι πως η Χαμάς καταλαμβάνει τις αυτοκινητοπομπές και να προσθέτει ότι η Ευρώπη δεν το καταλαβαίνει αυτό.

Τα Εμιράτα ανακοίνωσαν συμφωνία για ανθρωπιστική βοήθεια

Σήμερα, πάντως, το κρατικό πρακτορείο των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως τα Εμιράτα κατέληξαν σε συμφωνία με το Ισραήλ για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτή θα αφορά στην παροχή τροφής για 15.000 πολίτες στη Γάζα, αλλά θα περιλαμβάνει και σημαντικές προμήθειες για τους φούρνους και για την φροντίδα των παιδιών.

Πλησιάζουν σε εγκλήματα πολέμου...

Πάντως, οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ισραήλ συνεχίζονται, παρά τη στρατευμένη προσπάθεια Νετανιάχου και όσων στηρίζουν τη γενοκτονία να φιμωθούν και να απαξιωθούν όσοι εκφράζουν αντίθετη άποψη.

Χθες ήταν οι δηλώσεις του ηγέτη αριστερού κόμματος και πρώην υψηλόβαθμου αξιωματικού του IDF, Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος προειδοποίησε ότι το Ισραήλ τείνει να γίνει κράτος παρίας με αυτά που κάνει, καθώς «μια υγιής χώρα δεν πολεμά αμάχους και δεν σκοτώνει μωρά για χόμπι». Ο Γκολάν δέχθηκε ομαδικά πυρά από τους σιωνιστές με τον πρώην πρωθυπουργό Εχούντ Μπαράκ να βγαίνει να τον υποστηρίξει αποκαλώντας τον «γενναίο και ευθύ άνθρωπο».

Σήμερα ήρθε ακόμη μια παρέμβαση, αυτή την φορά από τον πρώην πρωθυπουργό Εχούντ Ολμέρτ, ο οποίος προειδοποίησε ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ πλησιάζουν πολύ σε έγκλημα πολέμου».

Ο Ολμέρτ ήταν προσεκτικός στην τοποθέτησή του και κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να είναι πιο σαφής στο ότι πολεμά «τους δολοφόνους της Χαμάς και ότι αθώους πολίτες».

Ανάλυση Haaretz: Όχι συμπόνοια, αλλά συνέχιση του πολέμου

Ξεχωριστό ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει η ανάλυση της ισραηλινής Haaretz, η οποία ακτινογραφεί τις τελευταίες κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η «έγκριση ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ένα μικρό τίμημα προκειμένου να μπορέσει να σκοτώνει αδιακρίτως», όμως επισημαίνει πως εάν η απόφαση για την παροχή βοήθειας ήρθε μετά από αμερικανικό τελεσίγραφο, τότε η εφαρμογή της ήταν μάλλον απρόσεκτη.

Η Haaretz επικαλείται δηλώσεις του Τζέικ Γουντ, του επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης που επιβλέπει τη διανομή τροφίμων, και ο οποίος έχε καταστήσει σαφές ότι «δεν θα συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε επιχείρησης εκτοπισμού του πληθυσμού».

Ο Γουντ, πρακτικά, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εργαλειοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο να πιεστεί ο άμαχος πληθυσμός από τη βόρεια Γάζα να φύγει προς τη νότια προκειμένου να έχει πρόσβαση σε τρόφιμα και πολύτιμες προμήθειες.

«Πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί στη συγκέντρωση δύο εκατομμυρίων ανθρώπων σε μια μικρή περιοχή», δήλωσε στη Haaretz ανώτερος αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής. «Φοβόμαστε ότι έχει σκοπό να ανοίξει το δρόμο για μια μαζική εκδίωξη. Το Ισραήλ δεν θα χρειαστεί να ανακοινώσει εκκενώσεις – απλά θα απλώνει μπολ με φαγητό, όπως θα κάνατε για τις αδέσποτες γάτες, και θα ελπίζει ότι θα έρθει κόσμος. Από εκεί και πέρα, είναι σύντομος ο δρόμος για να ανοίξουν τα σύνορα και να τους «προσφέρουν» να περάσουν στην Αίγυπτο».

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η Αίγυπτος έχει αρνηθεί σε όλους τους τόνους να υποδεχθεί τον παλαιστινιακό πληθυσμού, ενώ έχει ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στα σύνορα με την περιοχή.

