Αστροναύτης της NASA κατέγραψε μοναδικά πλάνα από το νότιο σέλας -Εντυπωσιακές εικόνες

Ένα μαγευτικό βίντεο από το Διάστημα έφερε στο φως η αστροναύτης της NASA, Τζέσικα Μέιρ.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης της με το σκάφος Dragon της SpaceX, κατέγραψε σε timelapse το νότιο σέλας, προσφέροντάς μας εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Μαγευτικό βίντεο: Το νότιο σέλας "χορεύει" στο Διάστημα

Στην ανάρτησή της, η Μέιρ εξήγησε ότι το φαινόμενο ήταν αποτέλεσμα πρόσφατης ηλιακής δραστηριότητας και σημείωσε ότι διέφερε από άλλα σέλα που έχει παρατηρήσει στο παρελθόν.

«Ένα timelapse από το Dragon της SpaceX με το εντυπωσιακό νότιο σέλας που είδαμε. Σε αντίθεση με προηγούμενα σέλα που έχω παρατηρήσει, αυτό χόρευε και ελισσόταν ακριβώς κάτω από εμάς, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο διακρίνεται η πράσινη φωτεινή λάμψη να εκτείνεται πάνω από τον ορίζοντα της Γης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό καθώς το διαστημόπλοιο κινείται σε τροχιά.

Des aurores australes filmées depuis la capsule Dragon de SpaceX pic.twitter.com/MqPwt84cWG — BFM (@BFMTV) June 9, 2026

Περιγράφοντας την εμπειρία της, η αστροναύτης εξέφρασε τη μεγάλη της συγκίνηση, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι αισθάνεται «δέος απέναντι σε αυτό το αιθέριο και βαθύτατα επιβλητικό φαινόμενο».

Το σέλας δημιουργείται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο και την ατμόσφαιρα της Γης, παράγοντας πολύχρωμες φωτεινές κουρτίνες κοντά στους πόλους του πλανήτη. Στην προκειμένη περίπτωση, το φαινόμενο συνδέθηκε με πρόσφατο ηλιακό γεγονός, το οποίο ενίσχυσε τη δραστηριότητα στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης.

🌌 Astronauts captured a rare aurora that appeared to dance across the sky







Normally, the patterns of the Northern Lights change relatively slowly. But a recent powerful solar eruption caused the glowing ribbons to twist, ripple, and move chaotically through the atmosphere.







The… pic.twitter.com/LVJGhxXTqU — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

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