Αρχαιολόγοι φοβούνται να ανοίξουν τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας

Οι αρχαιολόγοι φοβούνται πολύ να ανοίξουν τον τάφο του Τσιν Σι Χουάνγκ (Qin Shi Huang), του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας, ο οποίος παραμένει θαμμένος εδώ και 2.200 χρόνια.

Ο τάφος του αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ, που βασίλεψε από το 221 π.Χ. έως το 210 π.Χ., φυλάσσεται από έναν πηλό στρατό αποτελούμενο από στρατιώτες και άλογα. Η ανακάλυψη του έγινε το 1974 από αγρότες στην επαρχία Σαανσί (Shaanxi) της Κίνας.







Παρότι οι αρχαιολόγοι έχουν ερευνήσει την ευρύτερη περιοχή, δεν έχουν ανοίξει ποτέ τον ίδιο τον τάφο – και όχι χωρίς λόγο.

Τι τρομάζει τους αρχαιολόγους και δεν τον ανοίγουν



Σύμφωνα με το IFL Science, όχι μόνο φοβούνται ότι θα προκληθούν ανεπανόρθωτες ζημιές, αλλά κυκλοφορούν φήμες για φονικές παγίδες που μπορεί να σκοτώσουν όποιον τολμήσει να εισβάλει.

Ο Κινέζος ιστορικός Σίμα Τσιάν (Sima Qian), 100 χρόνια μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, έγραψε: «Κατασκευάστηκαν παλάτια και πύργοι για εκατοντάδες αξιωματούχους και ο τάφος γέμισε με σπάνια αντικείμενα και θαυμάσιους θησαυρούς».

Και συνέχισε: «Οι τεχνίτες έφτιαξαν βαλλίστρες και βέλη έτοιμα να εκτοξευθούν σε οποιονδήποτε εισέλθει στον τάφο. Ο υδράργυρος χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιώσει τα εκατό ποτάμια, τον Γιανγκτσέ, τον Κίτρινο Ποταμό και τη μεγάλη θάλασσα, τα οποία ρέουν μηχανικά».







Πολυάριθμοι πήλινοι πολεμιστές από τον στρατό από τερακότα στέκονται στο χώρο του μαυσωλείου του Qin Shi Huangdi, του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας, στην αίθουσα ανασκαφών νούμερο ένα / Φωτογραφία: Getty Images



Ακόμα κι αν αυτές οι αρχαίες βαλλίστρες δεν λειτουργούν πλέον, υπάρχει σοβαρός φόβος για διαρροές υδραργύρου από ρωγμές στον τάφο.

Όπως αναφέρεται σε μελέτη του 2020: «Πτητικός υδράργυρος ενδέχεται να διαρρέει από ρωγμές που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, και η έρευνά μας υποστηρίζει τις αρχαίες περιγραφές για τον τάφο, ο οποίος πιστεύεται ότι δεν έχει ποτέ ανοιχτεί ή συληθεί».







Εκτός από αυτούς τους προφανείς σοβαρούς λόγους, οι Κινέζοι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν ακόμη την τεχνολογία για να ανοίξουν τον τάφο χωρίς να προκαλέσουν ζημιά στο περιεχόμενό του. Φοβούνται ότι η ατμόσφαιρα μέσα στον τάφο έχει διατηρηθεί κλειστή επί 2.000+ χρόνια, και οποιαδήποτε επέμβαση θα αλλοιώσει ή καταστρέψει ευαίσθητα αντικείμενα.

Επιστήμονες φέρονται να εξετάζουν τη χρήση μη επεμβατικών τεχνικών για την προσέγγιση του τάφου, ωστόσο καμία από αυτές τις ιδέες δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Υπάρχουν επίσης πολιτισμικοί και ηθικοί προβληματισμοί γύρω από τη βεβήλωση τάφων, ιδίως όταν πρόκειται για σημαντικούς ιστορικούς ηγέτες. Οι κινεζικές αρχές θεωρούν ότι δεν πρέπει να ανοιχτεί ο τάφος πριν υπάρξει 100% ασφαλής μέθοδος διατήρησης και τεκμηρίωσης των ευρημάτων.







Ποιος ήταν ο Τσιν Σι Χουάνγκ;



Ο Τσιν Σι Χουάνγκ (259–210 π.Χ.) ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας της ενοποιημένης Κίνας και ιδρυτής της δυναστείας Τσιν (Qin). Είναι γνωστός για την κατασκευή του Σινικού Τείχους, αλλά και για τον τεράστιο ταφικό του χώρο κοντά στη σημερινή πόλη Σιάν, όπου βρέθηκε ο διάσημος Πήλινος Στρατός (Terracotta Army) το 1974.

Πηγή: iefimerida.gr

