Αιματηρή ένοπλη επίθεση στο Μεξικό – Πέντε αστυνομικοί νεκροί από ενέδρα καρτέλ

Πέντε αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε ένοπλη επίθεση στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η περιοχή βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της δράσης καρτέλ των ναρκωτικών, που διατηρούν ισχυρή παρουσία και εμπλέκονται συχνά σε αιματηρά περιστατικά.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στη χώρα, εντείνοντας την ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας σε κρίσιμες περιοχές του Μεξικού.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, σύμφωνα με οπτικό υλικό στο οποίο απέκτησε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επίθεση διαπράχτηκε στον δήμο Ναουάτσεν, σε τομέα όπου ζει η εθνότητα αυτοχθόνων Πουρέπετσα κι είναι γνωστό ότι δρα το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας της Μιτσοακάν, που ανακοίνωσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η Μιτσοακάν είναι επίκεντρο της οικονομίας του αβοκάντο, που έχει τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο· στην πολιτεία είναι επίσης πλούσια η παραγωγή κίτρων, ενώ εκεί βρίσκεται τεράστιο λιμάνι στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο ο ανεπίσημος τομέας, η δράση κακοποιών, επίσης ανθεί — μεταξύ εκβιάσεων, διακίνησης ναρκωτικών, εξαναγκαστικής στρατολόγησης ευάλωτων νέων σε συμμορίες…

Η πρωτεύουσα της πολιτείας, η Μορέλια, απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από τη Γουαδαλαχάρα και την πρωτεύουσα, τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών, το οποίο ξεκινά απόψε στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού.

Κάπου 12.000 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στη Μιτσοακάν, που γειτονεύει με την πολιτεία Χαλίσκο, μετά τη δολοφονία τον Νοέμβριο του δημάρχου της Ουρουαπάν και ηγέτη φορέα εκπροσώπησης παραγωγών κίτρων, που είχε καταγγείλει τις εκβιάσεις των καρτέλ.

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