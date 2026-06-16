Αδελφές επιτέθηκαν με μαχαίρι και καυτό λάδι σε εργαζόμενη λόγω λάθους σε παραγγελία

Δύο αδελφές από το Μίσιγκαν, εκ των οποίων η μία ήταν στον ένατο μήνα εγκυμοσύνης, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν βίαια σε εργαζόμενη εστιατορίου, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που ξέσπασε εξαιτίας λανθασμένης παραγγελίας φαγητού.

Οι Μπριάννα και Κιεριάνα Λονγκ αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και απόπειρα ανθρωποκτονίας, για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 30 Μαΐου σε κατάστημα με κοτόπουλο στο Ντιτρόιτ, σύμφωνα με το ClickOnDetroit.

Όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές αρχές, μετά την παραλαβή λάθος παραγγελίας από την 23χρονη υπάλληλο, οι δύο γυναίκες άρχισαν να διαπληκτίζονται μαζί της και στη συνέχεια μπήκαν πίσω από τον πάγκο του καταστήματος.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τις δύο αδελφές να εκτοξεύουν αντικείμενα, να χτυπούν την εργαζόμενη με κατσαρόλες και τηγάνια και να επιχειρούν να ρίξουν καυτό λάδι προς το μέρος της.



Κατά την ανταλλαγή επιθέσεων, η εργαζόμενη φέρεται να πέταξε αντικείμενα προς τις δύο γυναίκες, με αποτέλεσμα εκείνες να αρπάξουν μαχαίρι που είχε εκτοξευθεί και να τη μαχαιρώσουν στην κοιλιακή χώρα.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο αδελφές προσπάθησαν να διαφύγουν αλλά συνελήφθησαν λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Μπριάννα Λονγκ, η οποία ήταν έγκυος εννέα μηνών την ώρα της επίθεσης, γέννησε τέσσερις ημέρες πριν από την εμφάνισή της στο δικαστήριο.

Η ίδια και η αδελφή της δήλωσαν αθώες, ενώ ο δικαστής όρισε εγγύηση 25.000 δολαρίων για τη Μπριάννα και 100.000 δολαρίων για την Κιεριάνα.

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