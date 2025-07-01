Ξυλοκόπησαν 19χρονο που έκανε παρατήρηση σε παρέα που ενοχλούσε νεαρό -«Έχει ράγισμα στο κρανίο»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από παρέα νεαρών έπεσε ένας 19χρονος στο Καρλόβασι της Σάμου με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλα έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (29/6) όταν ο 19χρονος ζήτησε από ομάδα νεαρών να σταματήσουν να παρενοχλούν έναν άλλο νεαρό -που σύμφωνα με τη μητέρα του 19χρονου είχε πρόβλημα υγείας- έξω από νυχτερινό κέντρο του νησιού.

Πλέον το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Σάμου, όπου παραμένει για νοσηλεία στη χειρουργική κλινική.

Τον έριξαν κάτω και τον χτυπούσαν 15 άτομα

«Τους έλεγε να σταματήσουν και αυτοί συνέχισαν να τον κλωτσάνε, όλα τα χτυπήματα τα έχει δεχθεί στο πρόσωπο», είπε η μητέρα του στον ΑΝΤ1.

Όπως υποστήριξε η ίδια «από το ένα μάτι βλέπει θολά και έχει ζαλάδες. Δεν θέλω να κουκουλωθεί ό,τι συνέβη. Έχει ράγισμα πάνω ακριβώς από το κρανίο. Είναι δυνατόν; Έχουν ρίξει το παιδί σου κάτω με βγαλμένο ώμο και το κοπανάνε 15 άτομα. Είναι δυνατόν; Μόνο που το κάνω εικόνα στο μυαλό μου... Και χθες προσπαθούσε να κοιμηθεί από τους πόνους και το κοίταζα και έκανα εικόνα αυτό που είχε γίνει. Μαυρισμένο το μάτι. Από την άλλη πλευρά είναι χάλια. Από την άλλη κρέμεται ο ώμος. Δείχνει ότι ήθελαν να τον σκοτώσουν».

Ο ίδιος κατάφερε να αναγνωρίσει τρία από τα άτομα που του επιτέθηκαν με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 19χρονο, έναν 24χρονο και έναν 25χρονο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό

«Συνελήφθησαν στις 29-06-2025 στο Καρλόβασι της Σάμου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίων Σάμου, -3- ημεδαποί (19χρονος, 24χρονος και 25χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες, πρώτες πρωινές ώρες χθες στην παραπάνω περιοχή, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με έτερο ημεδαπό (19χρονος), κατά τον χρόνο του οποίου τραυμάτισαν σοβαρά τον τελευταίο με σωματική βία. Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίων Σάμου».

