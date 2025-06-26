Το Σάββατο θα τελεστεί η 1η Θεία Λειτουργία στη Νοηματική Γλώσσα

Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της ποιμαντικής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αναλαμβάνεται από την Τοπική Εκκλησία Δημητριάδος, με αιχμή του δόρατος τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου.

Πρόκειται για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα. Η εν λόγω πρωτοβουλία απευθύνεται σε συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας και η κατανόηση των Λειτουργικών κειμένων.

Η πρώτη Θεία Λειτουργία, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα, θα τελεστεί το Σάββατο 28 Ιουνίου, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, από τις 8.30 έως τις 9.45π.μ.

Η διερμηνεία θα γίνει από τον κ. Στράτο Πατρινό, Θεολόγο και εκπαιδευτικό στη δημόσια εκπαίδευση, αποσπασμένο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των κωφών και των βαρήκοων, πιστοποιημένο διερμηνέα Νοηματικής επί 30 έτη.

Μετά από την πρώτη αυτή Θεία Λειτουργία, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα, η εν λόγω δράση θα ξεκινήσει, επίσημα και συστηματικά, από τον ερχόμενο Οκτώβριο, όταν θα τελείται μία ανάλογη Θεία Λειτουργία κάθε μήνα, στο πλαίσιο της 2ης Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας που τελείται στον Μητροπολιτικό μας Ναό, σύμφωνα με πρόγραμμα που εγκαίρως θα ανακοινωθεί.

Καλούνται οι αδελφοί μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, να προσέλθουν στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου, το Σάββατο 28 Ιουνίου, για να συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία και να προσέλθουν στο Ποτήριο της Ζωής.

Ειδικά την ημέρα εκείνη, ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 7.30π.μ. και η Θεία Λειτουργία στις 8.30π.μ.

