ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:21
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Μάχη με τις φλόγες στη Χίo: Τραυματίες πυροσβέστες -Στο αυτόφωρο γεωργιανή που έβαλε φωτιά
clock 15:33 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

«Μάχη με τις φλόγες» δίνουν οι οι προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη θέση Προβατάς της Χίου, βόρεια από το Λιθί, που από το πρωί υπήρξε αναζωπύρωση.

Οι δασοκομάντος έστησαν εγκαταστάσεις για την πυρόσβεση ακόμα και στην κορυφογραμμή στη θέση Καματσό, ώστε να ενεργήσουν αποτελεσματικά μετά τις ρίψεις που έγιναν από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί και στόχος είναι να θέσουν υπο έλεγχο το μέτωπο πριν το βράδυ.

Σε επιφυλακή βρίσκονται εξάλλου σε όλη τη ζώνη που από την περασμένη Κυριακή πέρασε η πύρινη λαίλαπα, οι δυνάμεις της πυροσβεστική υπηρεσίας και των εθελοντικών ομάδων.

Εν τω μεταξύ ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από τραυματισμό στη μύτη από θραύσμα πέτρας κατά την ώρα της πυρόσβεσης, καθώς και ο διοικητής της πυροσβεστική υπηρεσίας νόμου Χίου Σταύρος Καπελαρίδης που ένιωσε αδιαθεσία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφωρο η οικιακή βοηθός γεωργιανής υπηκοότητας που κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς το πρωί της Δευτέρας στο χωριό Λεπτόποδα στη βόρεια Χίο.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΝΑΤΟ: Καταληκτική συμφωνία στην ιστορική Σύνοδο για την αύξηση της αμυντικής δαπάνης στο 5%

Αθήνα: Τροχαίο δυστύχημα - Νεκρός 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Κι άλλοι επαγγελματίες... στο μάτι του Big Brother της Εφορίας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χίος Πυρκαγιές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis