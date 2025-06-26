Μάχη με τις φλόγες στη Χίo: Τραυματίες πυροσβέστες -Στο αυτόφωρο γεωργιανή που έβαλε φωτιά

«Μάχη με τις φλόγες» δίνουν οι οι προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη θέση Προβατάς της Χίου, βόρεια από το Λιθί, που από το πρωί υπήρξε αναζωπύρωση.

Οι δασοκομάντος έστησαν εγκαταστάσεις για την πυρόσβεση ακόμα και στην κορυφογραμμή στη θέση Καματσό, ώστε να ενεργήσουν αποτελεσματικά μετά τις ρίψεις που έγιναν από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί και στόχος είναι να θέσουν υπο έλεγχο το μέτωπο πριν το βράδυ.

Σε επιφυλακή βρίσκονται εξάλλου σε όλη τη ζώνη που από την περασμένη Κυριακή πέρασε η πύρινη λαίλαπα, οι δυνάμεις της πυροσβεστική υπηρεσίας και των εθελοντικών ομάδων.

Εν τω μεταξύ ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από τραυματισμό στη μύτη από θραύσμα πέτρας κατά την ώρα της πυρόσβεσης, καθώς και ο διοικητής της πυροσβεστική υπηρεσίας νόμου Χίου Σταύρος Καπελαρίδης που ένιωσε αδιαθεσία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφωρο η οικιακή βοηθός γεωργιανής υπηκοότητας που κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς το πρωί της Δευτέρας στο χωριό Λεπτόποδα στη βόρεια Χίο.

