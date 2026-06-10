Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 02:50 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 57χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια Τροχαία.

27 χρόνια ήταν στον δήμο ο 57χρονος που σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τριών παιδιών και υπηρετούσε τον Δήμο επί 27 συναπτά έτη, με συναδέλφους και αιρετούς να κάνουν λόγο για ένα «εξαιρετικό παιδί, με άψογο χαρακτήρα, που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ το παραμικρό πρόβλημα στην υπηρεσία».

Τη στιγμή του δυστυχήματος βρισκόταν μόλις 500 μέτρα μακριά από την υπηρεσία όπου εργαζόταν, περίπου 15 λεπτά πριν από την έναρξη της βάρδιας. Φαίνεται να προηγήθηκε επικίνδυνος ελιγμός από το φορτηγάκι που ενεπλάκη στο τροχαίο, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να φρενάρει απότομα τη μοτοσυκλέτα του, να χάσει την ισορροπία του και να καταλήγει κάτω από το όχημα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αττάλου και Αγίου Δημητρίου. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Η είδηση της απώλειας προκάλεσε σοκ στους συναδέλφους του, οι οποίοι τον περίμεναν να αναλάβει βάρδια και ενημερώθηκαν λίγο αργότερα για την τραγική κατάληξη.

Ο Δήμος θα μεριμνήσει για τη σύζυγο του θύματος

Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι οι πληροφορίες που προκύπτουν από το περιβάλλον του Δήμου. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Κυκλικής Οικονομίας, Βαγγέλης Μαλαθούνης, συνόδευσε τη γυναίκα του 57άχρονου στο νοσοκομείο, ενώ, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τον Δήμαρχο ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσληψης της συζύγου του εκλιπόντος στον Δήμο, ως πράξη έμπρακτης στήριξης και συμπαράστασης προς την οικογένεια που δοκιμάζεται.

Ο θάνατος του 57άχρονου υπαλλήλου έχει «βυθίσει» στη θλίψη την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους του, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο εργατικό, αγαπητό και υποδειγματικό οικογενειάρχη, που «έφυγε» από τη ζωή μερικά μόλις λεπτά πριν φτάσει στο καθημερινό του καθήκον.

Πληροφορίες από Newsbomb.gr

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