Στο νοσοκομείο βρέφος 6 μηνών με τραύμα στο κεφάλι – Αναζητούν τον πατέρα του

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ένα βρέφος ηλικίας μόλις 6 μηνών από τη Θήβα, με τραύμα στο κεφάλι.

Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος διαπίστωσαν ότι φέρει τραυματισμό στο μέτωπο, όμως δεν κινδυνεύει η υγεία του και παραμένει για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους.

Έρευνα για τον δράστη

Παράλληλα, με την υπόθεση του τραυματισμού του βρέφους ασχολείται και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ο πατέρας του 6 μηνών μωρού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το μωρό οδηγήθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από ένα συμβάν ενδοοικογενειακής βίας σε καταυλισμό Ρομά στη Θήβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού επιχείρησε να επιτεθεί στη σύζυγό του, όμως εκείνη πρόλαβε να προστατευθεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το μωρό στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, καθώς έχει σχηματίσει δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, αναζητούν τον πατέρα του βρέφους, ενώ αναμένεται να λάβουν κατάθεση και από τη μητέρα του μωρού.

Την ίδια ώρα, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει ήδη την Εισαγγελία Ανηλίκων για τα επόμενα βήματα σχετικά με την προστασία του παιδιού και της μητέρας του.

