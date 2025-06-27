ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο νοσοκομείο βρέφος 6 μηνών με τραύμα στο κεφάλι – Αναζητούν τον πατέρα του
clock 15:52 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ένα βρέφος ηλικίας μόλις 6 μηνών από τη Θήβα, με τραύμα στο κεφάλι.

Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος διαπίστωσαν ότι φέρει τραυματισμό στο μέτωπο, όμως δεν κινδυνεύει η υγεία του και παραμένει για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους.

Έρευνα για τον δράστη

Παράλληλα, με την υπόθεση του τραυματισμού του βρέφους ασχολείται και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ο πατέρας του 6 μηνών μωρού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το μωρό οδηγήθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από ένα συμβάν ενδοοικογενειακής βίας σε καταυλισμό Ρομά στη Θήβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού επιχείρησε να επιτεθεί στη σύζυγό του, όμως εκείνη πρόλαβε να προστατευθεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το μωρό στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, καθώς έχει σχηματίσει δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, αναζητούν τον πατέρα του βρέφους, ενώ αναμένεται να λάβουν κατάθεση και από τη μητέρα του μωρού.

Την ίδια ώρα, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει ήδη την Εισαγγελία Ανηλίκων για τα επόμενα βήματα σχετικά με την προστασία του παιδιού και της μητέρας του.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis