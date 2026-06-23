Πεζοπορία: Γιατί δεν πρέπει να στοιβάζετε ή να μετακινείτε πέτρες στα μονοπάτια (βίντεο)





Συζήτηση στα social media προκάλεσε για ακόμη μία φορά η συνήθεια ορισμένων πεζοπόρων να στοιβάζουν πέτρες σε μονοπάτια και φυσικές περιοχές. Πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν γιατί η πρακτική αυτή προκαλεί τόσο έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την άγρια ζωή.

Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι στοιβάζουν πέτρες εξαρχής και υπάρχει πραγματικά κάποια βλάβη από αυτή την πρακτική;

Τι είναι τα cairns και γιατί δημιουργήθηκαν



Οι στοίβες πετρών, γνωστές και ως «cairns», προέρχεται από τη σκωτσέζικη γαελική λέξη που σημαίνει «σωρός από πέτρες» και χρησιμοποιούνται ιστορικά για την καθοδήγηση πεζοπόρων σε δύσκολες και δυσδιάκριτες ορεινές διαδρομές, δείχνοντας ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

«Η κατασκευή φραγμάτων, καναλιών ή στοίβων από πέτρες μπορεί να φαίνεται αβλαβής, όμως για την άγρια ζωή που κρύβεται από κάτω μπορεί να αποβεί μοιραία. Κάτω από αυτές τις πέτρες βρίσκονται εύθραυστα οικοσυστήματα: φωλιές, καταφύγια και κατοικίες. Από τα τέλη του καλοκαιριού έως τις αρχές του φθινοπώρου, οι hellbenders γεννούν από 100 έως 300 αυγά κάτω από πέτρες. Όταν οι πέτρες μετακινούνται ή απομακρύνονται, ολόκληρες γενιές μπορούν να χαθούν μέσα σε μια στιγμή.»

Σε ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το Εθνικό Μνημείο El Malpais στο Νέο Μεξικό, τα cairns κατασκευάζονται και συντηρούνται από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ (National Park Service). Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι δημιουργούν τέτοιους σχηματισμούς και για καλλιτεχνικούς λόγους.





Πώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον



Σε ορισμένες περιοχές, η μετακίνηση ακόμη και λίγων πετρών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις. Πέρυσι, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων απηύθυνε έκκληση στους επισκέπτες να μην στοιβάζουν πέτρες, έπειτα από τον θάνατο ενός απειλούμενου είδους σαλαμάνδρας που καταπλακώθηκε. «Πρόσφατα, ένας eastern hellbender, η μεγαλύτερη σαλαμάνδρα της Βόρειας Αμερικής, βρέθηκε νεκρή κάτω από πέτρες που είχαν μετακινηθεί και στοιβαχθεί από επισκέπτες του πάρκου», ανέφερε η Υπηρεσία του Εθνικού Πάρκου Great Smoky Mountains σε ανάρτησή της στο Facebook τον Σεπτέμβριο του 2025.

Κίνδυνος αποπροσανατολισμού για τους πεζοπόρους



Σε άλλες περιοχές, οι λόγοι είναι λιγότερο δραματικοί, ωστόσο η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων εξακολουθεί να συνιστά να αποφεύγεται η πρακτική.

Τα cairns που δημιουργούνται αποκλειστικά για διακοσμητικούς λόγους μπορούν να μπερδέψουν τους πεζοπόρους, οι οποίοι ενδέχεται να τα εκλάβουν λανθασμένα ως σημάδια κατεύθυνσης και να βγουν εκτός της προβλεπόμενης διαδρομής.

Επιπτώσεις στα μικροοικοσυστήματα



Η μετακίνηση πετρών μπορεί επίσης να προκαλέσει περιβαλλοντική υποβάθμιση με άλλους τρόπους. «Η μετακίνηση πετρών διαταράσσει το έδαφος και καθιστά την περιοχή πιο ευάλωτη στη διάβρωση», αναφέρει η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, εξηγώντας ότι οι επισκέπτες δεν θα πρέπει ούτε να επεμβαίνουν σε υπάρχοντα cairns ούτε να δημιουργούν νέα.

«Η διατάραξη των πετρών διαταράσσει επίσης την εύθραυστη βλάστηση και τα μικροοικοσυστήματα.» Γενικότερα, συνιστάται να αφήνουμε τη φύση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατάσταση στην οποία τη βρήκαμε. Η μετακίνηση μίας μόνο πέτρας μπορεί να μη φαίνεται σημαντική, όμως η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων κατέγραψε περισσότερες από 323 εκατομμύρια επισκέψεις το 2025, εκ των οποίων περίπου 13 εκατομμύρια περιλάμβαναν διανυκτέρευση. Αν κάθε επισκέπτης μετακινούσε ή στοίβαζε έστω μία πέτρα, οι επιπτώσεις στη βλάστηση και στα οικοσυστήματα θα ήταν ανυπολόγιστες.

Προστατεύονται και για ιστορικούς λόγους



Παρά τα παραπάνω, εάν συναντήσετε έναν σωρό από πέτρες, συνήθως συνιστάται να μην τον πειράξετε.

Πέρα από το γεγονός ότι ορισμένα πάρκα χρησιμοποιούν τα cairns ως σημάδια προσανατολισμού, αρκετά από αυτά διατηρούνται για ιστορικούς λόγους. Ορισμένα σχέδια δημιουργήθηκαν αρχικά από τον Waldron Bates το 1896 και αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο συγκεκριμένων περιοχών. Η καταστροφή ή η αλλοίωσή τους ενδέχεται να θεωρηθεί πράξη βανδαλισμού.

Πηγή: Gazzetta.gr

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