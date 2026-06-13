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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο
ασθενοφορο
clock 10:48 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Εργατικό δυστύχημα με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανικό Περιοχή της Σίνδου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr το δυστύχημα έγινε στις 7:30 το πρωί. Η γυναίκα συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση που εργαζόταν.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος.

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