Άλογο δάγκωσε 9χρονο αγόρι σε σχολική εκδρομή -Στο νοσοκομείο το παιδί

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, όταν ένα άλογο επιτέθηκε και δάγκωσε ένα ανήλικο αγόρι, χθες το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, το άλογο προκάλεσε στον ανήλικο τραύματα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα το παιδί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Το περιστατικό συνέβη στη περιοχή Λευκοχώρι, όταν οι μαθητές είχαν επισκεφθεί με το σχολείο τους το σημείο.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μετά την επίθεση του αλόγου σε ανήλικο

Για το περιστατικό η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 53χρονης ιδιοκτήτριας της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσία περί ζώων.

