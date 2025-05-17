Άγρια δολοφονία με θύμα 25χρονο - Τον μαχαίρωσε συνομήλικός του

Τραγική κατάληξη είχε η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο Αιγύπτιων εργατών γης στην περιοχή Ψάρι στη Βάρδα Ηλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας 25χρονος συνεπλάκη με έναν 25χρονο ομοεθνή του. Όπως αναφέρει το ilialive.gr, και οι δύο φέρονται να τράβηξαν μαχαίρι και να τραυμάτισαν ο ένας τον άλλο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο 25χρονος τραυματίστηκε πιο σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας όπου και κατέληξε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία περίπου στη 1.20 το μεσημέρι.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί.

