5χρονο κοριτσάκι πέθανε από κεραυνοβόλο σηψαιμία – Είχε στρεπτοκοκκική λοίμωξη

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή του ένα 5χρονο κοριτσάκι από ταχείας εξέλιξης σηπτική καταπληξία.

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες των ιατρών, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κρίσιμης κατάστασης. Το παιδί είχε προσβληθεί από στρεπτοκοκκική λοίμωξη τύπου Α.

Το κοριτσάκι φοιτούσε σε νηπιαγωγείο της περιοχής της Ευκαρπίας.

