Κερδίστε 5 διπλές προσκλήσεις για τη παράσταση «Η Λίμνη των Κύκνων»

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, το αριστούργημα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, «Η Λίμνη των Κύκνων», παρουσιάζεται από το ROYAL CLASSICAL BALLET, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία στα ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα.

«Η Λίμνη των Κύκνων», μια ιστορία ύμνος στην αγάπη που δεν παύει να γοητεύει τον θεατή. Η πανέμορφη Οντέτ ζει παγιδευμένη σε σώμα κύκνου, εξαιτίας της κατάρας του σκοτεινού μάγου Ρόθμπαρτ. Μόνο τη νύχτα, όταν το φεγγάρι υψώνεται στον ουρανό, παίρνει την ανθρώπινη μορφή της. Όταν ο νεαρός πρίγκιπας Ζίγκφριντ τη συναντά, μαγεύεται από την ομορφιά και την αγνότητά της. Όμως ο πανούργος μάγος προσπαθεί με δόλο να παντρέψει την κόρη του, Οντίλ, τον μαύρο κύκνο, με τον πρίγκηπα. Όταν ανακαλύπτει την αλήθεια, ο Ζίγκφριντ παλεύει για να ελευθερώσει την αγαπημένη του από τα δεσμά της κατάρας. Και καθώς ο ήλιος ανατέλλει, η δύναμη της αληθινής αγάπης τους αποδεικνύεται πιο ισχυρή από κάθε σκοτεινή μαγεία, χαρίζοντάς τους την αιωνιότητα…

Η πιο ποιητική, ρομαντική αλλά και τραγική ιστορία αγάπης που δεν πρέπει να χάσετε.

Η «Λίμνη των Κύκνων», αποτελεί την υπέρτατη πρόκληση στην καριέρα των χορευτών, αφού οι δεξιοτεχνικές ικανότητες και ο λυρισμός που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ερμηνεία, είναι σχεδόν πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Παράλληλα, πρόκειται για ένα αυτόνομο μουσικό έργο μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, με αγαπημένες μελωδίες που αιχμαλωτίζουν και σαγηνεύουν τις αισθήσεις.

Επίσης για πρώτη φορά τα σκηνικά της παράστασης θα είναι ψηφιακά και τρισδιάστατα με μια νέα αισθητική προσέγγιση, προσφέροντας έτσι ένα εντυπωσιακό και παραμυθένιο θέαμα που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους!

ROYAL CLASSICAL BALLET

Το RoyalClassicalBallet είναι ένα διεθνούς φήμης μπαλέτο από την Ουκρανία, το οποίο αποτελείται από 30 επαγγελματίες χορευτές με πάθος και μεράκι για την τέχνη τους. Οι χορευτές, απόφοιτοι κορυφαίων Ανωτάτων Σχολών χορού της Ουκρανίας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με την υψηλού επιπέδου τεχνική τους μας γοητεύουν και μας μεταφέρουν στον ονειρικό κόσμο του Τσαϊκόφσκι, δίνοντας ζωή στις ωραιότερες ιστορίες μπαλέτου.

Ζήστε κι εσείς την μαγεία του κλασικού μπαλέτου αυτό το καλοκαίρι στα ωραιότερα θέατρα σε όλη την Ελλάδα!

Συντελεστές

Principal dancer: PukhlovskaiaKseniia ,Skvortsov Sergei ,TitovaLiudmila

Soloist: Britvina Natalia, BulmagaDinu, ImomovKomronbek, Kohnenkampf Geraldine, Kozhabaev Talgat, Longhi Valentina, MancinelliLucrezia, Moccia Elena, MoramarcoElisabetta, Mourtzanou Marina, Ostratek Aleksandra

Corps de ballet: Guarrena Dalila, Litvin Daria, Naidenova Anastasia, NihtiiAlexandru, Sarullo Gabriel, SanzharevskyiMykola, SkiadaIoulia, TartaroVincenza, Zapata Alicia Teresa

Παραγωγή: Artinfo.gr & Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Κυριακή 6 & Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025 - Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

Ώρα έναρξης: 9.00 μμ

Προπώληση εισιτηρίων

https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/i-limni-ton-kyknon/

Τηλεφωνικά 2109213310 & σε όλα τα καταστήματα Public

