Τα ζώδια της Πέμπτης

Ζυγός



Ζυγέ μου, με ένα περίεργο μουντ ξεκινά η μέρα σου και φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τόσο τις επαφές με συνεργάτες, όσο και τον τρόπο που κινείσαι και αντιδράς μέσα στην παρέα. Από το πρωί, υπάρχουν σκέψεις που μπορεί να φέρουν στο προσκήνιο ανασφάλειες και δεύτερες σκέψεις για αποφάσεις που θέλεις να πάρεις. Είναι σημαντικό να κρατήσεις αποστάσεις από άτομα που νιώθεις πως δε σε στηρίζουν ή πως είναι αρκετά σκληρά με την κριτική τους. Εστίασε περισσότερο σε αυτούς που έχουν σταθερές απόψεις και δεν βγάζουν χολή.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, η διάθεσή σου σήμερα δεν είναι και η καλύτερη. Από το πρωί υπάρχει μια αίσθηση απογοήτευσης και ένα πεσμένο μουντ που κάπως σε κάνει να λειτουργείς μηχανικά και να ανταποκρίνεσαι στα της δουλειάς με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν συμπεριφορές που σε ρίχνουν ψυχολογικά και σε κάνουν να αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα πιο έντονα. Παράλληλα, ο τρόπος που κινείσαι μέσα στη δουλειά είναι πιο αυστηρός, αλλά και πιο απόμακρος, θέλοντας έτσι να περάσεις το μήνυμα. Αντιλαμβάνεσαι όμως με ποιους μπορείς να έρθεις πιο κοντά, επομένως και σε ποιες σχέσεις να επενδύσεις περισσότερο μέσα στη δουλειά.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, δεν έχεις ιδιαίτερη όρεξη. Εξακολουθείς να λειτουργείς κάπως μηχανικά σε ορισμένα ζητήματα και μέσα από συζητήσεις συνειδητοποιείς πράγματα που σε ρίχνουν ψυχολογικά και σε κάνουν να πάρεις αποστάσεις και να διαχειριστείς απομονωμένα κάποια ζητήματα. Γενικά φαίνεται να μπαίνεις σε διαδικασίες αλλαγών, καλό όμως είναι να μην το κάνεις από αντίδραση και με ένταση. Ναι, θέλεις να ξεσπάσεις, έχεις όμως προοπτικές να δρομολογήσεις καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου και να λειτουργήσεις με τον δικό σου τρόπο άμεσα και αποτελεσματικά. Αρκεί να οργανωθείς.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και συναντήσεις που θα έχεις με άτομα που θέλεις να συνεργαστείς. Από το πρωί τα πράγματα είναι κάπως περίεργα και το άγχος που έχεις μπορεί να σε κάνει πιο πιεστικό κι έντονο, κάτι που δεν το θέλουμε. Από την άλλη, οικογενειακά θέματα πιέζουν εξίσου κάπως παραπάνω. Το θέμα είναι πως όσο κρατάς απόσταση μπορείς να δεις κάποια πράγματα πιο καθαρά, αλλά και να ακούσεις το ένστικτο να σε καθοδηγεί στην καλύτερη δυνατή επιλογή-απόφαση. Στρώσε λίγο τα οικονομικά. Είναι πιο εύκολο από σήμερα

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα τη δουλειά μπορεί να υπάρξουν αντιπαραθέσεις ή συζητήσεις με συνεργάτες που θα σε ρίξουν και θα επηρεάσουν σημαντικά τη διάθεση κα την ψυχολογία σου. Από το πρωί ακόμα αντιλαμβάνεσαι πως δεν υπάρχει μια ηρεμία στην ατμόσφαιρα και αυτό είτε σε τσιτώνει είτε σε κάνει να λειτουργείς πιο επιφυλακτικά, ειδικά αν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα. Καλό είναι να αποφύγεις την οποιαδήποτε έντονη συζήτηση. Σε άλλα νέα, κάποιες επαφές που γίνονται μέσα στη μέρα φαίνεται να φέρνουν ευκολίες στο να προχωρήσουν και να μπουν σε πιο γερές βάσεις συνεργασίες που συζητάς αυτή την περίοδο.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ μου, καθώς παρατηρείς πιο προσεκτικά κάποια πράγματα που λέγονται μέσα σε συζητήσεις, φαίνεται να αντιλαμβάνεσαι επιπλέον ζητήματα και αυτό σε ρίχνει. Σε βάζει στη διαδικασία να αλλάξεις απότομα τον τρόπο που σκέφτεσαι και την οπτική σου απέναντι σε ορισμένες καταστάσεις, γεγονός που φαίνεται αυτόματα και στους άλλους. Είναι σημαντικό να μην το αφήσεις να επηρεάσει την καθημερινότητά σου, καθώς δεν έχεις ιδιαίτερη όρεξη, αλλά και να μην αφήσεις ανασφάλειες να ορίσουν επιλογές και αποφάσεις. Από την άλλη, κάποιες συζητήσεις για δουλειά φαίνεται να έχουν καλές προοπτικές για το εισόδημά σου.