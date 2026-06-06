Τα ζώδια της απόλυτης μονιμότητας: Αν "τους δώσεις τα παπούτσια στο χέρι" σου ζητάνε και τα κορδόνια!

Αν είσαι σε σχέση με Ταύρο, Καρκίνο ή Σκορπιό, σου έχουμε νέα. Δεν είσαι απλά σε σχέση. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που δεν σπάει ούτε με παρέμβαση του ΟΗΕ, ούτε με Προεδρικό Διάταγμα. Αυτά τα ζώδια δεν καταλαβαίνουν από τη φράση «πρέπει να πάρουμε λίγο χρόνο». Για εκείνα, ο χρόνος σταμάτησε τη μέρα που γνωριστήκατε.

Ας δούμε τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της απόλυτης αφοσίωσης:

1. Ταύρος: Η ανθρώπινη τσιμεντοκονία

Image

Ο Ταύρος δεν ερωτεύεται, επενδύει. Και ως γνωστόν, οι επενδύσεις δεν χαρίζονται.

Η φιλοσοφία του:

«Αφού αγοράσαμε μαζί καναπέ, θα γεράσουμε πάνω του».

Το πρόβλημα:

Μισεί την αλλαγή περισσότερο από τη δίαιτα.

Πώς χωρίζει:

Δεν χωρίζει. Ακόμα κι αν του πεις «φεύγω», θα νομίζει ότι πας μέχρι το περίπτερο. Μετά από δέκα χρόνια μπορεί να υποψιαστεί κάτι.

2. Καρκίνος: Ο συναισθηματικός κοριός

Για τον Καρκίνο, ο σύντροφος δεν είναι σχέση, είναι το νέο μέλος της οικογένειας.

Η φιλοσοφία του:

«Μαζί στα εύκολα, μαζί και στα ψυχολογικά».

Image

Το πρόβλημα:

Έχει μνήμη ελέφαντα και δαγκάνες κάβουρα.

Πώς χωρίζει:

Θα κλαίει, θα σου θυμίσει εκείνο το γλυκό που φέρατε πέρυσι τα Χριστούγεννα και θα σε κάνει να νιώσεις τόσες τύψεις, που θα ζητήσεις συγγνώμη και θα κάτσεις να σου φτιάξει σουτζουκάκια.

3. Σκορπιός: Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος (και βλέπουμε)

Ο Σκορπιός παίρνει τους όρκους πολύ σοβαρά. Ιδιαίτερα το κομμάτι της απόλυτης ιδιοκτησίας.

Η φιλοσοφία του:

«Μου ανήκεις, ακόμα και στην επόμενη ζωή».

Image

Το πρόβλημα:

Η αφοσίωσή του θυμίζει ταινία θρίλερ.

Πώς χωρίζει:

Αν τολμήσεις να φύγεις, θα χρειαστείς πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, νέα ταυτότητα και πλαστική χειρουργική.

Το συμπέρασμα;

Αν μπλέξεις με αυτή την τριάδα, ξέχνα τα εύκολα αντίο. Η μόνη σου ελπίδα είναι να γίνεις τόσο ανυπόφορος, που να τους αναγκάσεις να επικαλεστούν εκείνοι το Προεδρικό Διάταγμα για να σε διώξουν!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Οι πιο μεγάλες αποστάσεις στις σχέσεις ξεκινούν από πράγματα που δεν ειπώθηκαν ποτέ