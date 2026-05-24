Τσιμιτσέλης: "Όταν χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα"

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέληκαι τον Δημήτρη Ουγγαρέζο συνεχίζεται να απασχολεί τα media και τα social media, μετά από δηλώσεις που έγιναν με αφορμή το Survivor και τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη Σταύρου Φλώρου.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε πει πως ο Γιώργος Λιανός θα έπρεπε να προσέχει περισσότερο. Χαρακτήρισε λάθος την ανακήρυξη του 22χρονου ως νικητή του Survivor. «Κανένας δεν είναι νικητής, όλοι είναι χαμένοι» είχε επισημάνει ο δημοσιογράφος στην εκπομπή «Buongiorno»

«Κοίταξε παιδιά, αυτό ήτανε κάτι τραγικό που έγινε. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πουν και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί… Δηλαδή δεν το περίμενε κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, δηλαδή, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, γιατί τώρα πλέον, με την τεχνολογία, γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα. Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Διαβάστε επίσης

O Δημήτρης Κοργιαλάς σχολιάζει την ένταξη της Κατερίνας Μουτσάτσου στο κόμμα Καρυστιανού