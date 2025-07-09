Τσιμιτσέλης για Λασκαράκη: "Είναι άβολο να με ρωτάνε για τη σχέση μας"
clock 23:00 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραδέχτηκε ότι οι ερωτήσεις για τη σχέση του με τη Βάσω Λασκαράκη μετά το διαζύγιο τον κάνουν να αισθάνεται άβολα, αφού και οι δύο έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή

«Δεν έχει νόημα. Είναι λίγο άβολο γιατί και η Βάσω και εγώ έχουμε περάσει στην επόμενη φάση στη ζωή μας. Δεν είναι σωστό για τους συντρόφους που έχουμε αυτή τη στιγμή, εκείνη τον σύζυγό της (σ.σ. Λευτέρης Σουλτάτος) και εγώ την Κατερίνα (σ.σ. Γερονικολού). Δεν έχουμε πλέον κάτι να χωρίσουμε με τη Βάσω. Μας ενώνει ένα παιδί, μόνο θετικά πράγματα έχουμε μεταξύ μα, όχι αρνητικά», είπε στο περιοδικό ok.

 «Δεν θα πάμε να κάνουμε κοινές διακοπές. Αλλά αν βρεθούμε κάπου, μπορεί να καθίσουμε μαζί. Δεν είναι ότι είμαστε εχθροί», πρόσθεσε ο ίδιος.

