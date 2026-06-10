Σπυροπούλου: «Η δημιουργία οικογένειας ήταν το όνειρό μου, πάντοτε αυτό με ενδιέφερε»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και τόνισε πως η δημιουργία οικογένειας ήταν για εκείνη πάντοτε ο μεγαλύτερός της στόχος και το όνειρο της ζωής της.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Πάντοτε, όταν κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα, χαίρομαι για το σύζυγό μου, και πόσο μάλλον εδώ πέρα που έχω βάλει κι εγώ λίγο το λιθαράκι μου, γιατί, εντάξει, τα τελευταία χρόνια από πίσω κι εγώ βοηθώ. Η δημιουργία οικογένειας ήταν το όνειρό μου, πάντοτε αυτό με ενδιέφερε. Δηλαδή είναι ένας στόχος σε αυτή τη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει και ακόμα και να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μου, είναι κάτι που θα ήθελα» εξομολογήθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

«Συζητάμε για να επιστρέψω τηλεοπτικά αλλά δεν ξυπνάω με κανέναν καημό, κατάλαβες; Επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα sites «επιθυμεί διακαώς», «δεν επιθυμεί». Μου αρέσει η τηλεόραση. Αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί, και να εξυπηρετεί και εκείνους, καλό θα είναι να υπάρξει. Είμαι πολύ okey και να μην κάνω τηλεόραση» απάντησε η παρουσιάστρια για το τηλεοπτικό της μέλλον.

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