Ράσελ Μπραντ: Κατηγορείται από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλικές επιθέσεις

Ακόμη μία υπόθεση βιασμού έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα της showbiz. Αυτή τη φορά, ο Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις, σε διάρκεια επτά ετών.

Τέσσερις γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις από το 2006 έως το 2013. Την περίοδο εκείνη εργαζόταν ως παρουσιαστής σε σειρά καναλιών, ενώ είχε παίξει και σε ταινίες του Χόλιγουντ.

Ο κωμικός ηθοποιός έχει ήδη αρνηθεί τις πολύ σοβαρές κατηγορίες που του προσάπτονται. Ωστόσο χαρακτηρίζει τον εαυτό του «άτακτο», όχι όμως με κακοποιητική συμπεριφορά.

Σ' ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε έσπευσε να τονίσει ότι όλες οι μέχρι στιγμής σχέσεις του ήταν συναινετικές.

Χαρακτήρισε δε τις εκθέσεις σε βάρος του εξωφρενικές και άγριες επιθέσεις, ενώ έκανε λόγο και για παιχνίδια συμφερόντων.

Russell Brand - Ποιος είναι

Ο Rusell Brand έγινε γνωστός για μια σειρά από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές sτα Channel 4, MTV, Radio X και BBC. Ξεκίνησε την καριέρα του, στις αρχές του 2000, ως stand-up κωμικός και στη συνέχεια παρουσίασε το σόου Big Brother's Big Mouth.

Όταν έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, ο Brand συμμετείχε σε χολιγουντιανές ταινίες, όπως τις Forgetting Sarah Marshall, Get Him To The Greek και Arthur.

Διαβάστε επίσης

Γιάννης Στάνκογλου: Αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισε να αποκαλύψει τώρα το χωρισμό του

Μαρία Σολωμού: Με λευκό μπικίνι στο Instagram