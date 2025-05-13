ΕΕ προς Ρωσία και Ουκρανία: Χωρίς κατάπαυση του πυρός, δεν ξεκινούν ειρηνευτικές συνομιλίες

Η θέση της ΕΕ παραμένει η ίδια ως προς το ζήτημα της Ουκρανίας: «Η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη για να γίνουν ειρηνευτικές συνομιλίες».

Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίμπνερ, κατά τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής προς τον Τύπο, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει» τι θα πράξει. Η ίδια εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη Ρωσία» και πρόσθεσε ότι «αν η Ρωσία συνεχίσει να βομβαρδίζει την Ουκρανία, αν δεν έχουμε εκεχειρία, δεν μπορούν υπό αυτές τις συνθήκες να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες».







Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο σημείωσε ότι για ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι «ο Ζελένσκι είναι αυτός που δέχεται να κάνει το επιπλέον βήμα προς την κατεύθυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά δεν βλέπουμε αυτό να είναι αμοιβαίο. Αναμένεται η απάντηση του Κρεμλίνου».







Ερωτηθείσα τί είδους κυρώσεις βρίσκονται στο τραπέζι από πλευράς ΕΕ, πέραν του ήδη υπό συζήτηση 17ου πακέτου κατά της Μόσχας που στοχεύει το «σκιώδη στόλο», η εκπρόσωπος Π. Πίνιο απάντησε ότι σύμφωνα με την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν, μία επιλογή είναι να ληφθούν μέτρα κατά της κοινοπραξίας του NorthStream2. Με αυτό τον τρόπο θα σταλεί ένα μήνυμα ότι δεν αξίζει να επενδύσει κανείς στον NorthStream2, ο οποίος ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή δεν είναι σε λειτουργία, σημείωσε η ίδια εκπρόσωπος.

