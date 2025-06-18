Σεξ: Τέσσερις τεχνικές που φέρνουν τον γυναικείο οργασμό πιο κοντά

Ας είμαστε ειλικρινείς: Ο γυναικείος οργασμός δεν είναι και η πιο απλή υπόθεση.

Ναι μεν τα φιλιά, τα χάδια, η ατμόσφαιρα, αλλά και τα προκαταρκτικά μπορούν να διεγείρουν ένα άτομο, ωστόσο δεν είναι πάντοτε αρκετά. Η τεχνική στο σεξ, είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο μπορεί είτε να απογειώσει την σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού, είτε να την διατηρήσει στα ίδια επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την sex expert Dr. Rena Malik, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική ένταση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι και να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερη διέγερση στη γυναίκα, φέρνοντας την πολύ πιο κοντά στον οργασμό.

Ώρα μεγιστοποιήσουμε τη γυναικεία ευχαρίστηση στο σεξ

Πως μπορούμε λοιπόν να απολαύσουμε μία πιο ασφαλή και ευχάριστη σεξουαλική ζωή, μεγιστοποιώντας τη γυναικεία ευχαρίστηση;

Ας τους δούμε…

Pairing

Ουσιαστικά με το pairing διεγείρεις την κλειτορίδα της συντρόφου σου με τα χέρια, ενώ διεισδύεις μέσα της.

Σύμφωνα με την Dr. Rena Malik, -η οποία πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερες από 4.000 γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες- το 70% των γυναικών υπογράμμισε τη σημασία «pairing», αλλά και το πόσο βοηθά ο συγκεκριμένος συνδυασμός για την επίτευξη της κορύφωσης.

Angling

Αυτή η τεχνική έχει να κάνει με την κυκλική κίνηση ή την ανύψωση ή το χαμήλωμα των γοφών της συντρόφου σου κατά τη διείσδυση, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη τριβή του εσωτερικού του κόλπου με το πέος.

Τα σώματα οφείλουν να είναι κοντά και να υπάρχει αρκετή επαφή των γεννητικών οργάνων, προκειμένου να έχουμε και καλύτερη διέγερση. Όπως έδειξε η έρευνα, σχεδόν το 88% των γυναικών ανέφεραν ότι βίωσαν μεγαλύτερη ευχαρίστηση όταν το σεξ συνοδευόταν από την angling technique.

Shallowing

Είναι η τεχνική κατά την οποία δεν υπάρχει ουσιαστικά διείσδυση του πέους, αλλά άγγιγμα της περιοχής της στην είσοδο του κόλπου.

Η κορύφωση μπορεί να επιτευχθεί δηλαδή με το στοματικό σεξ, τα δάχτυλα, ή κάποιο ερωτικό βοήθημα ή ακόμα και με την εξωτερική πίεση που ασκεί το πέος στη συγκεκριμένη περιοχή.

Rocking

Μια από τις αγαπημένες είναι και το «rocking», όπου το πέος παραμένει μέσα στον κόλπο, χωρίς να συμβαίνει δηλαδή η χαρακτηριστική κίνηση του μέσα-έξω. Αυτό που συμβαίνει είναι η έντονη τριβή της κλειτορίδας στη βουβωνική χώρα, με το 76% των γυναικών να δηλώνει μεγιστοποίηση της απόλαυσης.

Το 84% των γυναικών τόνισαν ότι απήλαυσαν τη συγκεκριμένη τεχνική, με το 25% αυτών να έρχεται σε οργασμό.

