Πρώην σύζυγος Γαλανού: «Δεν ντρεπόταν που δε μπορούσε να περπατήσει καλά και το πάλευε»

Η πρώην σύζυγος του Νίκου Γαλανού, Κατερίνα Μαραγκού, συγκινεί με τις δηλώσεις της στην εκπομπή Πρωινό για τον θάνατό του.

«Εγώ τον φώναζα Νικάκη, εκείνος Μαραγκουδάκι». Τα τελευταία 2 χρόνια που ξαναβρεθήκαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία η σχέση μας, σε ένα πολύ ωραίο φιλικό επίπεδο αλλά με στοργή και αγάπη. Βαθιά αγάπη. Ακόμα κι ο χωρισμός μας ένα παιχνίδι ήταν, επί της ουσίας. Ένα εγωιστικό παιχνίδι «γιατί εσύ και όχι εγώ», αυτά ξέρετε που κάνουν τα νέα παιδιά.

Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκε προς το τέλος. Να μην ταλαιπωρήθηκε. Αυτό δεν το ήθελε και δεν φοβόταν και το θάνατο. Μου έλεγε ότι είναι το πρώτο πράγμα που δε φοβάται γιατί ό,τι γεννιέται, πεθαίνει. Όταν βγαίναμε, με κρατούσε. Δεν ντρεπόταν που δε μπορούσε να περπατήσει καλά και το πάλευε. Ήταν σπάνιος, ακομπλεξάριστος άνθρωπος», εξομολογήθηκε.

