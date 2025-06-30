Παιχνίδια Εκδίκησης: Η Μαρίνα αναγνωρίζει πως η συμπεριφορά του Άγη δεν είναι τυχαία

Παιχνίδια εκδίκησης: Δευτέρα 30 Ιουνίου

Επεισόδιο 62: Η κίνηση του Άγη να στείλει φωτογραφίες του με τη Μαρίνα στον Χρήστο προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Χρήστος, βαθιά πληγωμένος, πιστεύει πως η Μαρίνα τον πρόδωσε και παίρνει μια δύσκολη απόφαση για το μέλλον τους. Από τη μεριά του, ο Άγης κάνει τα πάντα για να πείσει τη Μάγια ότι η ζωή τους θα γίνει καλύτερη αν επιστρέψουν στη Μαδρίτη. Η Μαρίνα αναγνωρίζει πλέον καθαρά ότι η συμπεριφορά του Άγη δεν είναι τυχαία κι ότι ο πρώην άντρας της κινείται βάσει σχεδίου, προκειμένου να της κάνει κακό. Η Κλέλια παρηγορεί όσο μπορεί τη Μαρίνα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, εκείνη αποφασίζει να δράσει πιο αποφασιστικά και να μιλήσει με τον ίδιο τον Άγη. Η στάση του, όμως, θα τη φέρει αντιμέτωπη με μία νέα πραγματικότητα.

