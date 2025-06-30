Τιμωρός: Η αλήθεια για την πατρότητά του συντρίβει τον Φίλιππο
τιμωρός
clock 13:00 | 30/06/2025
Ο Τιμωρός: Δευτέρα 30 Ιουνίου

Επεισόδιο 89: Η αλήθεια για την πατρότητά του συντρίβει τον Φίλιππο, την ίδια ώρα που ο Αλέξης συντετριμμένος από τις τύψεις του επισκέπτεται την Έλλη και της απολογείται. Ο Πέτρος απορρίπτει την πρόταση του Αντρέα, δε γνωρίζει, όμως, ότι ο χρόνος του τελειώνει. Η Έλλη και ο Μάρκος βρίσκονται σε μεγάλη αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον Φίλιππο, την ώρα που η Κάτια αποφασίζει να αφήσει τον Αντώνη και να φύγει από το σπίτι. Εκείνος βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα, μετά την πρόταση της Μαρίνας να καταγγείλει τον Λεωνίδα. Η Ναταλία πηγαίνει να σκοτώσει τον Πέτρο, την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να στείλει το ενοχοποιητικό για εκείνη βίντεο για τον φόνο της Δομινίκης στον Μάρκο. Δυστυχώς για όλους, ο Λεωνίδας ετοιμάζεται να εξαπολύσει γενικευμένη επίθεση. Και το χτύπημα θα είναι συντριπτικό. Η αντίστροφη μέτρηση για το συγκλονιστικό φινάλε έφτασε!

