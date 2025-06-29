Σολωμού: "Δεν μου προτείνουν πια παρουσίαση εκπομπής, υπάρχει «σιχαμάρα» προς το πρόσωπό μου"

Η Μαρία Σολωμού παραχώρησε συνέντευξη στο Χαμογέλα και Πάλι και εξηγεί τον λόγο που δεν δέχεται πια προτάσεις για την παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών.

«Δεν διαβάζω τι λένε για μένα, τηλεόραση δεν έχω για να τα δω, αν μου πει κάτι κάποιος φίλος μου θα πω “οκ δεν πειράζει, άστο”. Δεν απορώ για το ποιος είπα καλό για μένα. Είμαι σίγουρη. Δεν πήρα ποτέ να ρωτήσω για τα νούμερα. Ξέρω ότι είμαι απέναντι από τον Γρηγόρη. Δεν πήγα να πάρω τη δουλειά από κανέναν. Δεν πήγα να κάνω δεύτερη καριέρα σε αυτόν τον τομέα. Ήταν κάτι που γούσταρα. Δεν μου προτείνουν πια παρουσίαση εκπομπής. Υπάρχει τέτοια σιχαμάρα προς το πρόσωπό μου. Δεν θα με έβαζαν σε κάτι ζωντανό, φοβούνται. Δεν με ακουμπούν τα αρνητικά σχόλια. Αυτό που ίσως ζητούσα θα ήταν να έχει μία μεγαλύτερη ελευθερία η late night ζώνη", είπε η ηθοποιός.

«Πίστευα και πιστεύω ότι το ''Όσα ξέρει η Μαρία'' δεν είναι για να βγει στην τηλεόραση. Γι΄αυτό δεν χαιρόμουν όταν γινόταν η όποια αναπαραγωγή. Δεν είμαι ούτε ψυχολόγος ούτε δημοσιογράφος παρόλα αυτά αυτό σχολιάζεται. Δεν διαβάζω τίποτα, δεν έχω δει τηλεόραση, δεν έχω καν τηλεόραση, για να δω όσα λέγονται, αν κάποιος μου προλάβει κάτι θα πω «δεν πειράζει». Βρίσκομαι πάντα προ εκπλήξεως. Δεν καταλαβαίνω ότι ενώ είναι You Tube και είναι καλό για το YouTube, κρίνουν τον κακό φωτισμό και κάτι βρίσκουν να πουν. Δεν είναι τα μόνο πρότζεκτ από YouTube που έχει βγει στην τηλεόραση. Δεν παντρεύτηκα με την τηλεόραση. Αυτό που κάνω είναι να δίνω την ελευθερία στον άλλον και αν δεν θέλει να βγει κάτι προς τα έξω, που το είπε θα το κόψω στο μοντάζ. Δεν με ενδιαφέρει να βγει κάτι “ζουμερό”», πρόσθεσε.



