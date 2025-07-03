Ουγγαρέζος: «Ρώτησα το ChatGPT γιατί δεν έχω κοπέλα και μου απάντησε με επιχειρήματα»

O Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ότι ρωτήσει το ChatGPT για ποιο λόγο δεν έχει βρει ακόμα κοπέλα.

«Ρώτησα το ChatGPT, γιατί δεν έχω κοπέλα και μου απάντησε με επιχειρήματα! Πέρα από το αστείο του πράγματος, είχε συλλέξει αποσπάσματα από συνεντεύξεις μου, με πράγματα που έχω πει δημόσια και έγραψε ότι έχω πάρα πολλή δουλειά και δεν δίνω την πρέπουσα σημασία για να χτίσω την προσωπική μου ζωή, όπως επίσης ότι έχω μάθει στη μοναξιά και ότι αυτό το έχω συνηθίσει και δεν μπορώ εύκολα να βγω από αυτή την κατάσταση», παραδέχτηκε.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε: «Μου είπε “θες να σου πω κι άλλα;” και είπα “όχι”, δεν άντεξα. Με είπε και γκρινιάρη».

