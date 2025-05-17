O Τζώνη Καλημέρης ξανά γαμπρός για τρίτη φορά

Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου είναι ζευγάρι και αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμος τους έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου και θα τελεστεί στο ειδυλλιακό Νυμφαίο.

Η Ελπίδα Ιακωβίδου αποφάσισε να αποχωρήσει από την επιτυχημένη εκπομπή «Όμορφη Μέρα» στο ΡΙΚ, με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Ο γάμος του ζευγαριού θα είναι σε στενό κύκλο, με λίγους εκλεκτούς καλεσμένους, σε μια τελετή που αναμένεται να συνδυάζει ρομαντισμό και αυθεντικότητα. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, έχοντας καλέσει 100-150 άτομα την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Η παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα secret και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη διαφορά ηλικίας τους.

«Η διαφορά ηλικίας είναι απλώς ένα νούμερο. Σημασία έχει ο άνθρωπος και η ψυχή του. Ο Τζώνη για µένα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και χαίρομαι που τον έχω στη ζωή µου. «Θαυμάζω την ευγένειά του, την ψυχραιμία του, τους όμορφους τρόπους του, την αυθεντικότητά του, το χιούµορ του».

